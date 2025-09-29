我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林吟蔚（如圖）的古裝扮相典雅且有脫俗的氣質。（圖／翻攝自林吟蔚臉書）

▲林吟蔚（如圖）在《戲說台灣》裡飾演的湯圓經，活靈活現，受到觀眾喜愛。（圖／翻攝自林吟蔚臉書）

Trash樂團主唱Marz23（阿夜）今年要首度在台北小巨蛋開個人演唱會，其實Marz23除了是已故藝人安迪的兒子，他還有個超會唱歌的親姊林吟蔚，在《超級偶像》第二季拿下季軍後，頂著「超甜歌姬」封號出道，出了一張唱片後轉了一個彎，一頭栽進戲劇領域，參與舞台劇演出，也在本土長壽劇《戲說台灣》裡飾演多變角色，找到一席之地，成為能唱能演的演藝雙棲演員。時間拉回2008年，林吟蔚在競爭激烈的《超級偶像》中脫穎而出，憑著甜美嗓音踏入演藝圈，順利在2009年發行個人單曲，但正好遇上全球實體唱片市場崩塌的黑暗時期，在音樂產業轉型的陣痛中，即使是選秀出線的歌手，也不一定能獲得長期穩定的資源發片。於是，來自演藝家庭的林吟蔚，不只會歌唱，還能演戲，而且大多數選秀歌手轉型演員，都會選擇關注度高的偶像劇維持曝光，林吟蔚跳過這個選項，直接從表演藝術類型的舞台劇開始磨練，2013年她加入國家文藝獎得主王榮裕創辦的金枝演社劇團，挑戰《幸福大丈夫》、《我要做好子》等作，當時安迪也在《幸福大丈夫》和林吟蔚飾演一對父女，隨後林吟蔚也在希臘古典悲劇《祭特洛伊》裡飾演高難度角色「卡珊卓」，舞台戲劇的嚴格訓練，將她從歌聲、外型都甜美歌手，變成一名表演技巧扎實的專業演員。經過舞台劇的洗禮，林吟蔚的下一步是參與本土劇演出，這個選擇更為接地氣，從2013年開始，她密集參與三立電視台《戲說台灣》系列，一演就到現在，她在劇中角色多變，從可愛的「湯圓精」到民間傳說中的各種人物，都廣受觀眾喜愛，演了12年，專業度完全被製作單位認可，也曾和媽媽陳慧娥在《戲說台灣》裡的〈聖王公傳奇〉裡飾演一對母女。作為資深藝人安迪的女兒，林吟蔚初期入行因此受到高度關注，但也曾因此需面對觀眾的嚴厲眼光，2018年安迪病逝後，林吟蔚也從星二代轉變為堅強、認真又孝順的安迪女兒，今年她在社群媒體上曬出與安迪的AI合成照，相信安迪在天看到一雙兒女都事業有成，也會感到欣慰。目前為止林吟蔚發行的專輯包括2009年《我有我的驚嘆號》 、2017年《完美眸殺》、2019年《Good Night Daddy》和《Die For Me Baby 》，以及2021年的《Love U 10000》等。