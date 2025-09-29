我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌遭爆指揮狗仔跟拍政敵，而其數日來皆無安排公開行程挨轟神隱，黃國昌今（29）日晚間開直播表示，自己這3天very busy，沒有公開行程，但週六去支持有意義的活動，對於週五被指控的新聞，當天就有回應了，也沒有記者再追問，結果一連假日3天說他在神隱，「我實在有夠受不了，可笑的不得了」。黃國昌在遭控指揮狗仔跟監政敵後，今日首度開直播說明此事，表示看了那些文章不曉得該怎麼講，自己這3天very busy，沒有公開行程，但星期六支持了有意義的活動，是繞大台北的單車賽，想報名但截止了，就用另一種方式去支持，透過辦公室聯繫主辦單位去設攤，車友也將照片陸續上傳。黃國昌說，本來綠營側翼在罵他神隱，後來又說沒去花蓮關心救災去騎車，直呼無言，就是反正不管怎樣都有角度可以批評，而王義川上週一開始說要爆大料，結果東西非常爆笑，「記者問我，我直接說王羲之秀下限，我懶得理他」。黃國昌表示，後來王義川眼見吵不起來，後來把東西給鏡傳媒，大家都知道黨檢媒三位一體，星期五寫了一堆故事，說他養狗仔，看到標題跟內容，心想全國最大狗仔集團就在鏡傳媒，寫這些東西都不覺得丟臉嗎？「我不客氣的講，還是拿納稅人的錢在養狗仔」。黃國昌評論，新聞露出後內容穿鑿附會太誇張，當天自己先是在黨團開會，後來在中央黨部開會，開到一半新聞聯絡人給有這些東西，自己就回應是張冠李戴、移花接木，那些不堪入耳的話，就是賴清德眼中不分區的水準。黃國昌說，後來記者也沒在追問，結果一連假日3天說他在神隱，實在有夠受不了，可笑的不得了，王義川要他出來面對，用粗言穢語罵他，要他去坐牢，自己是懶得理這個人，更反問「請問我犯了什麼法？』黃國昌表示，王義川去告狗仔，自己第一次知道這種事情可以告人，自己也是長期被跟拍，早期是旺中，後來是綠媒，從來不知道可以去提告，結果半天對方不起訴。黃國昌說，這代表對方沒犯法，是在告幾點的？實際去跟的不起訴，卻要他去坐牢？這什麼偉大的法學理論，「我實在無法理解」。