我是廣告 請繼續往下閱讀

▲水手今年最重要、關注度最多的自然是以單季60轟寫下大聯盟捕手紀錄的Cal Raleigh，他的125打點也是美聯最多。（圖／美聯社／達志影像）

▲菅野這樣的成績能為他贏得明年的大聯盟合約嗎？年齡自然是硬傷，2026年球季時，他已經36歲了。（圖／路透／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

2025年大聯盟例行賽正式告一段落，季後賽將在相隔一天後，於美國時間9月30日從4組的外卡系列賽開打。在所有12支晉級季後賽的球隊中，水手隊無疑地是格外受到關注的一隊，不只從未贏得世界大賽冠軍，甚至還是12隊中唯一未曾贏得聯盟冠軍的球隊。但季賽最後一天仍有一支非季後賽球隊默默進入熱搜行列，就是得失分破歷史紀錄的落磯隊。西雅圖水手隊在球季最終階段拉了一波尾盤，最終以90勝72敗贏得美聯西區冠軍，這是他們自1977年成軍以來的第4次分區冠軍，前一次還是2001年那個單季116勝、鈴木一朗贏得美聯MVP和新人王的夢幻球季。90勝在美聯排名第3，但另外兩支94勝的球隊都在美聯東區，其中必須擠一隊到外卡，水手因為取得美聯第二種子，免去打第一輪的外卡系列賽。水手今年最重要、關注度最多的自然是以單季60轟寫下大聯盟捕手紀錄的Cal Raleigh，他的125打點也是美聯最多，雖然他的OPS（上壘率+長打率）0.948遠不如洋基隊長Aaron Judge的1.145，WAR（比可替代選手能多贏下的勝場數）9.1也不如Judge的10.1（此WAR為FanGraphs版本），但捕手價值難以評估，Raleigh在守備與引導投手方面貢獻也相當大，年度MVP競爭上與Judge可說是旗鼓相當。但再次進入季後賽，人們討論最多的或許是24年前的那次經驗。2001年水手拿下116勝，追平小熊隊在1906年所創下的大聯盟紀錄，那一年是鈴木一朗赴美發展的第一年，從一開始被唱衰，一路讓老美跌破眼鏡，最終以242支安打寫下大聯盟新人紀錄，並破天荒地囊括新人王與年度MVP。那年的水手還有被稱為「大魔神」的佐佐木主浩，他在2000年自日職橫濱赴美發展，做為水手終結者，在2001年拿下45次救援成功。可惜的是，那年的季後賽，水手雖然在第一輪以3勝2敗擊退克里夫蘭印地安人，但在美聯冠軍系列賽中，卻以1勝4敗遭洋基淘汰。一朗在2001年季後賽首輪締造6成打擊率（20打數12安打），但第二輪對洋基遭壓制，18打數只敲4安打，打擊率0.222，生涯未能贏得世界大賽冠軍、聯盟冠軍（2012在洋基曾參與季後賽但也未贏得美聯冠軍）一直是他一大遺憾，這一次就看他是否能以特別顧問身分參與隊史首冠。菅野智之開高走低的大聯盟菜鳥球季前讀賣巨人王牌投手菅野智之去年贏得中央聯盟勝投王、年度MVP之後，與巴爾的摩金鶯簽下1年1300萬美元的合約，2025年以35歲高齡挑戰大聯盟，並成為金鶯先發輪值的固定班底，全季30次登板，吃下157局。8月14日對水手先發5.1局失1分，菅野拿下球季第10勝，僅5敗，之後在19日對紅襪投5局無失分，但無關勝敗，當時的防禦率3.97，每局被上壘率1.27。沒想到球季最後6次登板呈現疲軟現象，6戰投25.2局，防禦率8.06，吞下5敗，球季總結10勝10敗，防禦率4.64，每局被上壘率1.33，挨33支全壘打是美聯最多、大聯盟第三多。菅野這樣的成績能為他贏得明年的大聯盟合約嗎？年齡自然是硬傷，2026年球季時，他已經36歲了，但能夠撐一整年並吃下超過150局並不容易，以他球季最後一個月狀況大幅下滑的狀況來看，也許明年先發登板頻率稍微降低，或是偶而跳過先發，可能會有更好的效果。如果菅野不是那麼在乎錢的部分，明年擔任第4、5號先發投手，應該還是會有一些小市場或低預算球隊對他有興趣，延續大聯盟生涯應該不難。得分比失分少424！落磯隊超慘的2025年球季當科羅拉多落磯隊球迷在幾天前慶幸不會寫下歷史最多敗紀錄時，或許沒有想到最終會創下一個更難堪的紀錄。落磯隊今年最終以43勝119敗作收，還好是比去年芝加哥白襪隊的121敗還多2勝。但全季162場比賽結算後，總得分597，總失分1021，失分比得分多424，寫下現代棒球（1900年以後）的紀錄，甚至是現代棒球唯一破400的紀錄。在此之前的紀錄是1932年紅襪隊的-349，去年白襪121敗雖然是現代棒球的紀錄，但得失分差也只是-306。美職另外6次失分比得分多400以上都發生在19世紀，最驚人的是1899年克里夫蘭蜘蛛隊的-723。