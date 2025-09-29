我是廣告 請繼續往下閱讀

▲桃猿應援團長阿誠今日正式告別應援舞台。（圖／記者林柏年攝,2025.09.29）

▲桃猿應援團長阿誠在引退儀式結尾，演唱球隊應援曲。（圖／記者林柏年攝,2025.09.29）

▲台鋼雄鷹洪一中（右）現身樂天桃猿應援團長阿誠（左）引退儀式。（圖／記者林柏年攝,2025.09.29）

▲樂天桃猿應援團長阿誠在引退儀式後，與所有應援團成員合影。（圖／記者林柏年攝,2025.09.29）

樂天桃猿應援團長阿誠今（29）日宣告引退，結束超過20年的應援生涯，從La New熊到樂天桃猿，阿誠無役不與。在引退儀式上，阿誠說，「雖然這裡（桃園球場）不比大巨蛋涼快，卻是最有感情的地方。」台鋼雄鷹總教練洪一中也特別留在球場獻上祝福，「阿誠是很好的同事，也是很好的朋友，我聽到今天他要引退，所以感觸滿深的，他為球隊貢獻很多，很多時間都給球隊所以引退也不是壞事，留一點時間陪陪家人。」阿誠在2004年以志工形式加入La New熊隊應援團，隨著熊隊南征北討，從打鼓、吹小號甚至拿麥克風喊應援，阿誠都親力親為。2013年桃猿引進韓風應援，阿誠搖身一變，成為中職首位「電子」應援的團長。經過20年，從La New熊到樂天桃猿，阿誠今日迎接生涯最後1次應援，賽後桃猿球團也替阿誠舉辦引退儀式。阿誠在引退宣言中說，「從高中到現在，超過20年時間，我在桃園球場成家立業，謝謝所有10號隊友的陪伴。」阿誠說，「我們很努力，希望讓球迷進場，雖然這裡（桃園球場）不比大巨蛋涼快，卻是最有感情的地方。」雄鷹總教練也在一旁觀看阿誠引退儀式，阿誠看到後笑說，「洪總從大概10年前就一直在說『阿誠你不要再跳了』，但我放心不下，又怕沒辦法跟著10號隊友全力幫球隊應援。」洪總也在引退儀式尾聲獻上祝福，「大家抱歉，我今天不請自來！其實我跟阿誠以前在球隊是無話不談。」洪總表示，「阿誠是很好的同事，也是很好的朋友，我聽到今天他要引退，所以感觸滿深的，他為球隊貢獻很多，很多時間都給球隊所以引退也不是壞事，留一點時間陪陪家人。」洪總擁抱阿誠並勉勵，「以你的反應機智，轉換另一個跑道一定會更強更順遂，也會為球隊做出更大的貢獻，我對你有相信。」