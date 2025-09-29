我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林口長庚達文西中心主任趙盈凱醫師。（圖／長庚醫院）

為持續提升醫療品質與病人安全，長庚醫療體系自2022年起率先啟動「達文西單孔手術系統(Single Port, SP)」臨床試驗，累積乳房外科、泌尿科、大腸直腸外科及胸腔外科等多項臨床案例。隨試驗成果日益成熟，今年5月更成為全國少數引進SP系統的醫院。除既有手術應用範疇外，長庚更率先拓展至多項高難度手術，包括阻塞性睡眠呼吸中止症相關的咽喉手術，以及肺部、食道與縱膈腫瘤切除等胸腔外科複雜術式，為睡眠醫學與胸腔外科開啟新篇章，大幅提升病人術後生活品質。林口長庚達文西中心主任趙盈凱醫師指出，達文西單孔手術系統採單一入孔設計，切口僅約2.5公分即可完成多角度操作。機械手臂不僅能在狹小空間中靈活旋轉，搭配高解析三維立體影像與10倍放大倍率，更可適用在大部分現有機械手臂手術，提高手術精準度，此系統已可應用於外科大部分術式，能縮小手術切口、減少術中出血、縮短住院天數，進而大幅提升病人術後生活品質。林口長庚耳鼻喉部部長暨SP計畫主持人方端仁醫師表示，林口長庚耳鼻喉部團隊自2011年執行達文西經口手術首例至今，有15年以上經驗，是國際上具有豐富經驗的團隊之一，也曾發表多篇國際期刊論文證實多孔達文西機器手臂治療的療效。長庚此次引進的達文西單孔系統設計，其器械操作靈敏、蛇形內視鏡視野清晰，較以往系統更符合經口自然孔道咽喉手術。但方教授表示，過去國外文獻曾有使用單孔達文西手術後出血率高達四成以上的報告，因此林口長庚耳鼻喉部團隊於2025年2月開始進行臨床試驗，重新設計手術流程，並自5月正式啟用，至今已完成50例各式困難咽喉疾病治療，並且成功將術後出血率降至2%以下，大幅提升單孔達文西經口咽喉手術安全性。咽旁空間是位於頸部與咽喉深處交界，連結腦部與頸部的區域，其中內頸動脈和多重腦神經自主神經都會經過。咽旁腫瘤發生率低，僅佔頭頸腫瘤不到1%，腫瘤常生長到很大影響吞嚥說話才被發現。傳統標準咽旁腫瘤需經頸部摘除，不僅造成頸部傷疤，也常併發多重神經損害導致舌萎縮、說話或進食困難，或造成內頸動脈損傷，引發大出血甚至死亡。方端仁教授團隊首先採用單孔達文西系統進行經口手術，切除咽旁腫瘤效果遠優於傳統手術。2025年7月，林口長庚接連接受兩例轉診個案，病人在多家醫學中心長期追蹤，已有吞嚥困難現象，但因擔心術後之嚴重併發症而遲遲無法決定開刀，後來經某醫學中心轉診至長庚醫院方教授門診。經與團隊評估後，方端仁醫師決定使用單孔達文西設備，將咽旁腫瘤經口切除。在螢幕下，內頸動脈跳動清晰可見，方醫師與醫療團隊得以精巧的剝下與大動脈沾黏部分，將腫瘤完整取下。方端仁醫師說，這兩位病人術後次日即可下床及進食，一周內即返家，並且很快都恢復正常生活，其中一例甚至已高齡92歲，接受手術後也無任何併發症。他強調，單孔達文西手術系統視野清晰，手術器械靈活，皆優於前一代設備，惟相關手術仍需仰賴有經驗的醫療團隊評估與執行，且手術醫師需非常了解咽喉及深頸部解剖立體構造，才能兼顧安全與效益，發揮單孔達文西機器手臂最大的功效。林口長庚醫院胸腔外科趙盈凱教授團隊自2014年率先投入達文西機器人手術，至今已累積近1,000例臨床經驗，並於2020年獲得Intuitive Surgical頒授的「da Vinci Xi Epicenter」國際認證，奠定多孔機器人手術技術的深厚基礎。2022年8月，團隊更領先全球展開「單孔da Vinci胸腔手術臨床試驗」，將單孔系統創新應用於劍突下胸腺切除、交感神經重建、肋下肺癌及食道癌手術，開啟多元術式的新里程碑。隨後，林口長庚更榮獲「da Vinci SP Epicenter」認證，成為亞太地區少數同時具備Xi與SP雙平台資格的示範中心。這項跨平台、跨領域的重要成果，不僅展現趙盈凱教授團隊在機器人胸腔手術的領導地位，也樹立了國際標竿。趙盈凱教授表示，「我們希望以嚴謹的臨床試驗為基礎，再透過示範與教學把技術推向世界，讓更多病人受惠。」病患是一位受重症肌無力困擾的33歲女性。根據國際共識與臨床實證，全身性重症肌無力患者應盡早接受擴大胸腺切除，以利病情控制。但傳統的胸腺擴大切除需要正中開胸的大傷口，對她而言幾乎不可想像，也因此遲遲無法下定決心接受治療。直到遇見趙盈凱主任團隊，她才首次得知單孔機器人手術僅需在劍突下開一個3公分的小切口，即可完成擴大胸腺切除，免除傳統鋸胸帶來的巨大創傷。令人驚喜的是，她術後恢復極快，短短數日便充滿活力地參加最喜愛的韓團演唱會，重拾嶄新的生活能量，她感性分享，「單孔達文西手術讓我鼓起勇氣跨出那一步，給了我全新的生活，並讓我在最短時間內重拾青春與熱情。」桃園長庚葉集孝副院長表示，此次引進達文西單孔手術系統，是長庚醫院長期推動智慧醫療與精準醫療策略的重要里程碑。目前長庚醫療體系累積已完成近兩萬台達文西手術，其中單孔手術案例亦突破一百例。未來，林口長庚將持續整合跨科專長與團隊合作資源，發展更多符合亞洲病人需求的微創治療方案，為國內外病人提供更安全、更高效的醫療選擇。