▲中央前進協調所，持續協助物資調度和發放物資中。（圖／經濟部）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災情進入第7天，行政院前進協調所持續協助物資調度和發放物資，經濟部今（29）日晚間表示，現場有物資需求的朋友，可以聯繫政院東服中心03-835-0080，而想捐贈的朋友，目前所需物資為洗衣精（粉）、垃圾袋、運動飲料、塑膠手套、折疊床、拖把、洗髮精、衛生棉。經濟部表示，災後復原來到第七天，位在光復糖廠的中央物資中心，持續提供復原工作需要的各類工具，也主動派車到光復市區、大馬村等地方發放大家需要的物品。現場有物資需求的朋友，您可以聯繫政院東服中心03-835-0080。如果想捐物資的朋友，所需物資為洗衣精（粉）、垃圾袋、運動飲料、塑膠手套、折疊床、拖把、洗髮精、衛生棉等個人清潔用品，可以聯繫花蓮糖廠中央倉庫的張先生0958-080-620，協助您來捐贈。若災區內有需要的物品物資中心還沒有，也會主動協調相關單位來協助。