▲張瑞夫（如圖）近期到花蓮光復鄉救災，當鏟子超人，他列出7項提醒給有意前往協助救災的民眾參考。（圖／翻攝自張瑞夫Threads@reefchang）

▲張瑞夫在Threads上分享赴花蓮光復鄉災區救災的心得。（圖／翻攝自張瑞夫Threads@reefchang）

LuLu前男友、萬秀洗衣店金孫張瑞夫，近日放下工作前往花蓮光復災區擔任鏟子超人，連3天和泥濘奮戰，儘管體力已達極限必須返回台北，但他仍不忘將這3天在現場觀察到的重要事項，整理成7點溫馨提醒，呼籲所有前往救災的志工夥伴，首要任務是先餵飽自己的肚子。張瑞夫在Threads社群平台上發文強調，「挖泥土這件事情非常非常不容易，人不嫌多，也請大家量力而為。」他指出，雖然志工夥伴們熱情滿滿，但現場的劇烈勞動對體能的消耗遠超想像，為了避免大家因體力不支而中暑或受傷，出發前自己一定要吃飽。他發現許多夥伴在劇烈勞動下，中午甚至完全吃不下便當，因此強調一定要保持體力，建議先領取香蕉、水果等方便補充的食物，因吃飽是第一要務。此外，由於挖土過程中容易有泥水噴濺到眼睛，他也建議大家攜帶單支裝的人工淚液或生理食鹽水，以便快速清潔，在裝備與住宿方面，張瑞夫建議來多天的人，穿排汗衫等輕裝，因為好洗快乾，不用帶太多衣物。同時，他也發現現場非常需要鋤頭，呼籲接下來要來的人可以考慮帶上，能幫上很大的忙。至於交通與疏散，他建議若要待多天，可以嘗試往南邊找住宿點，分散每天傍晚從光復離開時往北的人潮，若是搭火車若且買了票，務必提早領票或使用App下載，若是搭乘區間車或站票，他建議攜帶悠遊卡方便進出站。張瑞夫特別向獨自前往的志工喊話，到光復一定可以找到事情做，唯一的缺點是，如果要住多天，一個人住宿的缺點是，比較不好貼痠痛藥膏。1.出發前自己一定要吃飽，因為這幾天許多夥伴在劇烈勞動的狀態下，其實中午是完全吃不下便當的，請保持自己的體力，或者先領取香蕉水果這些都很好，一定要補充。2.大家可以帶單支單支的人工淚液或生理食鹽水，在挖土或鏟土過程裡面很有可能會有泥水噴到眼睛，這個是很好的清潔方式。3.許多人都會住在花蓮或北上，如果你要在災區待多天的話，可以往南邊住，這樣子在每天晚上從光復離開的時候才會分散人潮，不會都塞在同一個往北的列車上。4.如果有買車票的請提早領票，或者是用App下載車票，如果是一般搭車或站票，盡量攜帶悠遊卡，方便進出站（免排隊補票）。5.一個人來也真的不用擔心，來到這裡你一定可以找到事情做，唯一的缺點就是如果你要住多天，一個人住宿比較不好貼酸痛藥膏。6.來多天的人，建議穿排汗衫輕裝來，因為好洗，快乾，就不用帶太多衣服。7.接下來要來的人，可以試著帶鋤頭，能夠幫上很多忙。