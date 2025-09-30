我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿古久保健二表示，日本社會人的強，是建立於「單敗淘汰」的心態上。（圖／記者林柏年攝,2025.09.29）

▲亞錦賽中華隊在冠軍賽以0：11不敵日本隊，最終拿下亞軍。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊投手陳睦衡在亞錦賽冠軍賽，對日本隊僅投1局就失掉3分。（圖／中華棒協提供）

2025第31屆亞洲棒球錦標賽，中華隊在冠軍賽以0：11遭日本隊完封，無緣奪下冠軍。以社會人為班底的日本隊，攻守兩端完全力壓中華隊，讓不少人好奇，為何社會人球隊實力如此強大。中職樂天桃猿總教練古久保健二昨（29）日受訪時指出，「心態」是日本社會人最可怕之處，「賽制都單敗淘汰，他們從練習開始就抱持著『輸了就沒了』的心態，每個人都是這樣面對比賽。」中華隊28日與日本隊在亞錦賽冠軍賽碰頭，日本隊前2局就擊垮中華隊投手林盛恩、陳睦衡，加上近藤壱来、渕上佳輝、嘉陽宗一郎聯手壓制，以11：0完封中華隊。樂天桃猿總教練古久保健二直言，日本社會人的強，是「心態」的養成與眾不同，「賽事制度非聯盟賽，幾乎都是單敗淘汰，所以這群選手從練習到比賽，抱持著『輸了就沒了』的心態，每個人都是這樣面對比賽。」古久保指出，社會人球員平常鍛鍊短期賽的「強心臟」，加上身穿武士隊球衣，鬥志會比穿上公司球衣還要高昂。古久保說，沒有全程看冠軍戰，但他發現亞錦賽台、日的實力有點差距，「不管是投手速度、控球，還是捕手Framing（偷好球）技術，都跟台灣有點落差。」古久保解釋，自己並非刻意要拿日本跟台灣比，「剛好看到比賽，日本隊捕手接球很確實、漂亮。」冠軍賽中華隊打線共吞13次三振，古久保談投捕配球，「（中華隊）打者速球放掉，變化球也放掉，最後指叉球來就揮空三振，投手控球也很精準。」中華隊2位旅外小將林盛恩、陳睦衡遭日本隊震撼教育，2人加起來僅投1.1局失掉7分，被敲出7安、送出4次保送。古久保認為，2位選手都還在成長、吸收大賽經驗階段，「林盛恩在小聯盟的等級我不清楚，但以陳睦衡還是育成選手的身份來看，社會人的層級會比較高一點。」古久保笑說，社會人的強度，有時連日職二軍都不一定打得贏。