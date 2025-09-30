我是廣告 請繼續往下閱讀

▲涉嫌侵占的嫌犯聲稱將iPhone放回中山北路與青島東路口的YouBike站點（上）一輛單車的置物籃，但手機主人隔天憑定位功能找回的地點在北方幾百公尺行道樹的樹洞裡 （下）。（圖／翻攝Google Maps，圖中人物與本案無關）

▲二審法官仔細查看監視畫面，68歲嫌犯撿到iPhone手機後確實往台大醫院的方向移動，可證實他趕著上課無法立刻報警。（圖／警方提供）

▲二審法官認為嫌犯68歲年紀不小，手機用三星，不熟蘋果手機如何操作以至於沒接好電話、無法聯繫失主並不奇怪，因此改判無罪。（圖為iPhone 15 Pro Max／翻攝Apple.com）

台北市一名男子在YouBike租借站撿到iPhone，為了趕上課沒立刻報警，他有注意到失主撥電話過來卻沒接到，後來趁下課空檔將iPhone擺回原位，仍被檢方起訴侵占遺失物，一審判有罪，不過二審改判無罪，官司逆轉其中一項關鍵是：這位嫌犯68歲「年紀較長」而且用三星的手機，不熟蘋果手機很正常，不能因為他不知怎麼用iPhone聯絡失主，就判定他有意侵占。本案發生在2024年10月1日上午，手機主人騎YouBike到中山北路、青島東路口還車，不小心將iPhone 15 Pro Max遺留在YouBike置物籃，回去已找不到，雖有報警，隔天他沒放棄自己找找看，以「尋找我的iPhone」功能，查出手機在YouBike站點北方約500到1000公尺的方位，最後從一棵行道樹的樹洞裡找回iPhone。手機主人其實不打算告到底，甚至遞狀撤告，但因為侵占遺失物屬於非告訴乃論（俗稱公訴罪），檢警仍依法偵辦，查到撿走iPhone的嫌犯是一名68歲男子。他坦承撿手機但不認罪，沒立刻送警局是因為當時趕著前往臺大醫院國際會議中心上課，手機主人曾打過來，但他一接起來就沒聲音，之後就沒再接到電話，於是他趁下課時間放回YouBike置物籃。但依據報案人所述，iPhone尋回地點並非YouBike置物籃，而是幾百公尺外的樹洞，對於這個不合理之處，一審法官並未細究，以侵占罪判決罰金5千元。二審法官細看監視畫面，嫌犯撿完手機後確實前往臺大醫院，這與他辯稱趕上課所以沒先報警、沒時間留在原地等主人是相符的。法官並指出，《民法》雖規定拾得遺失物應報警，但這只是提供撿到遺失物的人可向失主索討報酬的法源依據，不代表撿到別人遺失的物品就有報警義務；本案嫌犯撿到手機，如果要求他只能馬上報警而耽誤個人行程，不免強人所難，也不能因為他暫時把手機帶走，就認定他有不法侵占的意圖。嫌犯供稱將手機放回YouBike置物籃，但手機主人在附近樹洞找到，二審判決對於兩者說法不一也有解釋：嫌犯說他放回原位，跟一般人希望物歸原主的做法差不多，而侵占遺失物判決有罪的案例，常常是隨手亂丟；至於手機跑到幾百公尺外的行道樹，可能是其他人經過YouBike站點撿走後再丟到那，基於「罪證有疑利於被告」的原則，不能做出對嫌犯不利的結論。嫌犯曾說手機主人有打來但沒接到，他看之後沒再打來「就算了」，為何二審法官能接受這樣不算侵占？判決指出，嫌犯已經68歲、手機品牌是三星，既然他不是iPhone使用者，不會接電話、不熟怎麼操作，並非不合理，不能因為他沒跟手機主人取得聯繫就認定有侵占的犯意。但檢方不服改判無罪，已提起上訴。