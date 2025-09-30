我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘋果「SIDECAR」是2019年推出的新功能，可讓iPad成為Mac的無線觸控版， 將iPad作為Mac的延伸螢幕，因此將商標 指定使用「電腦軟體」。（圖／翻攝Apple官網）

▲法院認定，蘋果和dunhill的「SIDECAR」商標都沒有任何設計，必須從兩者指定商品類型在功能、材料及用途去判斷是否造成消費者混淆或誤認。（圖／翻攝法學檢索系統）

▲法院調查，dunhill的「SIDECAR」商標公告至今20幾年，只用於皮夾、鋼筆，並未用在「電腦軟體」等相關產品。（圖／翻攝dunhill官網）

科技巨擘蘋果2019年發布的macOS 10.15，推出新功能「Sidecar」，可打通iPad和mac，讓iPad成為Mac的第二螢幕、無線觸控版。蘋果公司同年在台灣註冊「SIDECAR」商標，卻先後遭到智慧財產局與經濟部打回票，因為英國奢華男裝品牌dunhill已在21世紀初註冊「SIDECAR」商標，我國官方認為消費者會分不清楚兩者的區別，因此不讓蘋果註冊。蘋果爭取註冊歷經5年不順，決定在去年（2024）年底提起訴訟，智慧財產及商業法院（簡稱智商法院）打臉經濟部與智財局，判決應讓蘋果註冊商標。美商蘋果公司2019年11月向智財局註冊「SIDECAR」商標，指定使用於電腦硬體、電腦軟體、電腦用介面卡、電腦應用產品等商品，2022年4月減縮指定使用商品為「電腦軟體」，但智財局審查，如果核准蘋果的「SIDECAR」商標註冊，會與dunhill在2003年申請、2004年公告的「SIDECAR」商標有相同或近似、並導致消費者混淆誤認之虞，在2024年5月駁回註冊。蘋果公司提起訴願，經濟部2024年10月駁回，因此向智商法院提起「商標註冊」訴訟。蘋果提告主張，「SIDECAR」指定使用「電腦軟體」，是將平板電腦「iPad」作為Mac電腦延伸螢幕的新開發功能，目的是提升電子產品效能、優化使用者體驗；蘋果的「SIDECAR」由不具形體的電腦資料和指令組成，必須搭配電腦硬體才能運作，無法從視覺上觀察也無法觸摸實體；蘋果的「SIDECAR」安裝在Mac電腦系統，不能從蘋果官網下載、實體店面沒有銷售，必定是Mac電腦消費者才能用到。蘋果公司認為，dunhill是英國知名奢侈品牌，但並未跨足電子裝置及相關適用的程式軟體等各式科技商品，dunhill的「SIDECAR」商標指定使用「手提電腦專用袋」商品，功能是攜帶筆電的手提包，是具有實體的商品，在高級裝潢的實體店面中銷售，與蘋果的SIDECAR並非同類商品；dunhill的「SIDECAR」商標還註冊了「眼鏡、太陽眼鏡；眼鏡及太陽眼鏡用眼鏡盒及鏡框」，可知電腦專用袋只是配件和包款之中一項商品，跟電腦相關商品沒有關聯，兩者從功能、用途、材質、行銷管道或場所都沒有類似之處，不會造成消費者搞混。蘋果在訴狀中特別強調，從2010年起，富比士雜誌每年都評比蘋果為全球最有價值品牌前10名，蘋果手機的台灣市場市占率高達46.2％，遠超其他品牌，消費者非常支持而且熟悉蘋果；Google「SIDECAR+電腦」第1頁的結果只會顯示蘋果的「SIDECAR」，顯見在一般消費者心中，蘋果的「SIDECAR」有較高知名度。智慧財產局指出，蘋果和dunhill的「SIDECAR」商標都沒有任何設計，實質屬於相同商標，會讓消費者以為彼此有關係企業、授權、加盟等關係。「電腦軟體」和「手提電腦專用袋」都屬於搭配電腦硬體設備使用的商品；市面上有業者例如華碩、宏碁、微星科技、HP、DELL，同時提供電腦軟體和筆電包，也有業者如燦坤、順發、欣亞數位、原價屋、三井3C同時在網路和實體店面銷售「電腦軟體」、「手提電腦專用袋」，所以蘋果的「SIDECAR」與dunhill的「SIDECAR」從產製者、行銷管道都有「相當程度之類似關係」。智商法院調查，蘋果和dunhill的「SIDECAR」商標圖案雖然一模一樣，但「電腦軟體」是專供電腦硬體使用，「手提電腦專用袋」主要功能是方便攜帶筆電或提供避震、緩衝等保護作用，兩者的指定商品類型在功能、材料及用途上完全不同，也沒有相互依存或輔助的關係；兩種商品既然不能一起搭配使用，消費者選購「電腦軟體」時，應該無法預期會在同一個銷售場所購買「手提電腦專用袋」。法官查出，dunhill主要行銷各式時尚服飾、靴鞋、配件及包款，「SIDECAR」商標公告至今20幾年，目前用在皮夾、鋼筆，並未用於「電腦軟體」等相關產品，可研判沒有多角化經營的情形；蘋果公司申請註冊商標過程中同意刪除部分衝突商品（智慧眼鏡、眼鏡、太陽眼鏡），將指定商品縮減為「電腦軟體」一項，也沒有蘋果公司惡意攀附dunhill商標、商譽的證據，可認定蘋果註冊「SIDECAR」應屬善意，也沒有引起消費者混淆誤認的意圖，因此判決撤銷經濟部的訴願決定、智財局應准許蘋果公司的註冊。