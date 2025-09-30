我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職業棒球（NPB）西武獅左投隅田知一郎28日在主場西武巨蛋面對福岡軟銀鷹，主投8局，用了驚人的143球，不過仍吞下敗投。中職樂天桃猿總教練古久保健二昨（29）日賽前聯訪結束後，與媒體聊到近期日職發生的趣聞，古久保提起隅田熱投143球，表示超驚訝，「西武巨蛋很熱，在那投球簡直就是邊洗三溫暖邊投球。」西武隊投手隅田知一郎28日對軟銀隊先發主投8局失4分，用球數是生涯新高的143球，另外送出14次三振，不過球隊最終以1：4落敗，隅田吞下本季第10敗。桃猿總教練古久保對於隅田熱投143球感到不可思議，「在西武巨蛋投143球，太讓我驚訝了！」古久保指出，在西武巨蛋投球簡直就是邊洗三溫暖邊投球，對體力是一大考驗。古久保猜測，西武隊監督西口文也是投手出身，理應不會讓隅田熱投143球，「我想應該是隅田自己想要丟完比賽。」確實該場比賽是隅田提出完投的想法，西口文也當天賽後受訪時表示，「原本第7局左右就想讓他退場，但隅田自己說想要把比賽好好收尾，『還有很多想嘗試的東西』。」