人工智慧（AI）產業持續為市場提供動力，投資人觀望美國預計將於本週五公布的就業數據、評估聯準會（Fed）降息前景，美股主要指數週一普遍收漲；然而，美國政府關門風險未解，帶動資金湧入黃金避險，國際金價升破每盎斯3800美元。綜合《CNBC》等外媒報導，所有人都在關注美國聯邦政府是否將會停擺，美國總統川普當地時間週一在白宮，與參眾兩院的跨黨派高層會晤，針對臨時開支立法草案磋商，美國副總統范斯（JD Vance）在會後向傳媒透露，聯邦政府「正在走向停擺」，因為民主黨人不願做正確的事。雖然從歷史來看，政府停擺對市場影響未必很大，甚至會因此推高美國國債長期價格，為債券投資者迎來利好，但如果關鍵經濟數據發布延遲，導致聯準會的利率前景不明朗，市場情緒仍可能受到打擊；美國勞工部已表示，如果無法避免停擺，將不會發布任何數據，包括原定於週五發布的9月非農就業報告。不過，儘管市場對美國政府停擺感到憂慮，但科技股仍帶動大盤走勢，29日收盤，美股道瓊指數上漲68.78點，或0.15%，收46316.07點；那斯達克指數上漲107.085點，或0.48%，收22591.154點；標普500指數上漲17.51點，或 0.26%，收6661.21點；費城半導體指數上漲10.057點，或0.16%，收6315.11點。焦點個股方面，輝達（Nvidia）收盤漲2.1%，特斯拉（Tesla）漲0.6%；川普總統於社群平台宣布，將向進口至美國的外國電影徵稅100%後，Netflix股價曾瀉1.9%，收盤時跌幅收窄至約0.4%。