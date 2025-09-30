我是廣告 請繼續往下閱讀

▲96年度頒獎。(圖／96聯賽提供)

2025年96自由車聯賽舉辦年度頒獎典禮，正式為本季畫下句點。本屆聯賽雖因路權問題被迫取消三站，最終僅完成武嶺等核心賽事，但仍成功吸引超過17個國家、千餘名選手參與，並在國內外選手間激起廣大迴響。典禮現場雲集菁英車手、贊助商、教練與各界嘉賓，場內座無虛席。主辦單位安排回顧影片，帶領選手重溫賽場拼搏的瞬間，也見證了台灣自由車運動一步步走向專業與國際化的努力。在眾多榮耀中，Pogi Team Gusto Ljubljana的李廷威成為焦點，他成功完成冠軍橘衫三連霸，更一舉收下登山王紅點衫。典禮上他穿著西裝現身，與平日車衣造型大相逕庭，讓會場驚艷不已。除了個人成就，頒獎典禮也特別表揚團隊貢獻。工作人員、裁判、志工的身影同樣被投射到大螢幕，象徵這場賽事並非單靠選手，更需要整個團隊的支持與努力。頒獎典禮中，主辦單位再次強調，96聯賽不僅是專業競技舞台，更致力於打造全民參與的環境。今年市民競賽組的推廣獲得高度評價，讓更多俱樂部型車友能安心在交管規格下挑戰極限。現場嘉賓一致認為，這場典禮呈現出台灣自由車文化的新風貌。從運動場上的拚戰，到頒獎典禮的典雅氛圍，96聯賽展現的不只是體能比拼，更是文化價值的提昇。