96自由車聯賽本季畫下句點，最大贏家非旅歐好手李廷威莫屬，他完成冠軍GUSTO橘衫三連霸，並收下登山王紅點衫，成為舞台最耀眼的存在。賽後受訪時，李廷威坦言這座冠軍來得「超級意外」。「原本還打算坐飛機回台拚最後一戰，沒想到積分提前鎖定，不用拚就結束了。」他自嘲結局雖然倉促，但依然充滿價值。
對他而言，三座冠軍各有不同滋味。「第一座最深刻，第二座最開心，第三座最意外。」他強調，這份榮耀不僅是個人成績，也是與96聯賽之間特殊的情感連結。
談到對比賽的意義，李廷威表示：「這是人生給我搭建的舞台。希望這個舞台能越來越強壯，越來越好。」他特別感謝聯賽多年來為台灣車手提供專業賽場，讓旅外選手也能「回娘家」。
典禮上，他以西裝造型亮相，引來熱烈注目。他笑稱：「平常都穿藍白拖，今天算是難得有幾張帥照。」幽默的分享讓典禮氣氛更加親切。
李廷威成為96聯賽代表星
展望未來，他坦言2026年將是生涯關鍵年，若能在高峰退役，將是最理想的安排。「我希望能在武嶺設下一個『李廷威障礙』，讓十年後大家還記得，這裡曾有人騎得很快。」
除了96聯賽，他也確認將參加今年的KOM挑戰賽，不論路線是否調整，都會全力以赴。「有空我都會盡量回來比，因為這裡對我來說意義重大。」
