「第一座最深刻，第二座最開心，第三座最意外。」他強調，這份榮耀不僅是個人成績，也是與96聯賽之間特殊的情感連結

▲96聯賽頒獎典禮，李廷威(右)拿下橘衫三連霸。(圖/96聯賽提供)

96自由車聯賽本季畫下句點，最大贏家非旅歐好手李廷威莫屬，他完成冠軍GUSTO橘衫三連霸，並收下登山王紅點衫，成為舞台最耀眼的存在。賽對他而言，三座冠軍各有不同滋味。談到對比賽的意義，李廷威表示：「這是人生給我搭建的舞台。希望這個舞台能越來越強壯，越來越好。」他特別感謝聯賽多年來為台灣車手提供專業賽場，讓旅外選手也能「回娘家」。典禮上，他以西裝造型亮相，引來熱烈注目。他笑稱：「平常都穿藍白拖，今天算是難得有幾張帥照。」幽默的分享讓典禮氣氛更加親切。展望未來，他坦言2026年將是生涯關鍵年，若能在高峰退役，將是最理想的安排。「我希望能在武嶺設下一個『李廷威障礙』，讓十年後大家還記得，這裡曾有人騎得很快。」