美國總統川普（Donald Trump），當地時間29日在白宮與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會晤，白宮並於同一天公布加薩新和平方案，也獲得納坦雅胡的支持，雖然仍待哈馬斯點頭，但川普警告後者「最好接受」，否則美國將全力支持以色列，採取其認為必要的任何行動。
綜合外媒報導，川普週一與納坦雅胡舉行會談後宣布，在對方同意有關加薩停火的20點計劃後，加薩戰爭比以往任何時候都更接近結束，儘管這項提案仍需哈馬斯同意，而且該計劃中的部分條款，先前已被哈馬斯拒絕，但川普和納坦雅胡都警告，如果哈馬斯拒絕該提議，將會產生嚴重後果，美國將「全力支持」以色列繼續打擊哈馬斯。
川普政府再次推動加薩停火之際，部分西方國家已在聯合國大會上，陸續承認巴勒斯坦國。分析指出，若該協議真能結束已開打近2年的加薩戰爭，對川普來說將是重大外交勝利，尤其川普曾數次公開表態，自己應得諾貝爾和平獎。
此外，在美國官員看來，這也可能開啟一項更廣泛的計劃，從而改變中東局勢，並為《亞伯拉罕協議》的擴展打開大門；該協議促成了以色列與阿拉伯聯合大公國、巴林等國的關係正常化，也是川普第一任期時，標誌性的外交成就之一。
加薩和平協議的大概內容
根據《BBC》報導，協議內容包含，哈馬斯需在72小時內，釋放20名據悉仍活著的以色列人質，歸還20多具人質遺體，一旦人質獲釋，以色列也將釋放數百名被拘留的加薩人，並立即向加薩地帶提供全部援助。
美國也概述了其對加薩未來的計劃，將由一個性質「偏技術官僚、非政治性」的巴勒斯坦委員會暫時治理，同時受國際過渡機構監督，該機構由川普領導、包含英國前首相布萊爾（Tony Blair）在內，部分其它國家領導人也會加入，哈馬斯不得「直接、間接或以任何形式」參與治理。
該計劃主要著重於美國重建加薩的「經濟發展計劃」，以色列不會佔領或吞併加薩，其軍隊將分階段撤出，並為最終建立巴勒斯坦國留下了空間。
納塔雅胡針對先前空襲卡達一事道歉
以色列軍方本月初，曾對卡達首都杜哈發動空襲，目標是躲在當地的哈馬斯高層，但也造成國際譁然，因為卡達一直是斡旋中東衝突、加薩戰爭的重要力量。
據悉，納坦雅胡29日與川普會談期間，已針對9日空襲杜哈一事，向卡達正式道歉，並承諾不再發動類似的軍事行動。
報導指出，納坦雅胡在美國、以色列、卡達領袖的三方電話會議中，也對該次襲擊導致1名卡達安全部隊人員死亡表示遺憾。
原文連結：
Trump says a Gaza ceasefire is closer than ever. The reality is more complicated
Trump and Netanyahu agree new US peace plan for Gaza and warn Hamas to accept
Trump secures Netanyahu's agreement to Gaza peace proposal, but doubts remain
