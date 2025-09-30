我是廣告 請繼續往下閱讀

加薩和平協議的大概內容

納塔雅胡針對先前空襲卡達一事道歉

美國總統川普（Donald Trump），當地時間29日在白宮與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會晤，白宮並於同一天公布加薩新和平方案，也獲得納坦雅胡的支持，雖然仍待哈馬斯點頭，但川普警告後者「最好接受」，否則美國將全力支持以色列，採取其認為必要的任何行動。綜合外媒報導，川普週一與納坦雅胡舉行會談後宣布，在對方同意有關加薩停火的20點計劃後，加薩戰爭比以往任何時候都更接近結束，儘管這項提案仍需哈馬斯同意，而且該計劃中的部分條款，先前已被哈馬斯拒絕，但川普和納坦雅胡都警告，如果哈馬斯拒絕該提議，將會產生嚴重後果，美國將「全力支持」以色列繼續打擊哈馬斯。川普政府再次推動加薩停火之際，部分西方國家已在聯合國大會上，陸續承認巴勒斯坦國。分析指出，若該協議真能結束已開打近2年的加薩戰爭，對川普來說將是重大外交勝利，尤其川普曾數次公開表態，自己應得諾貝爾和平獎。此外，在美國官員看來，這也可能開啟一項更廣泛的計劃，從而改變中東局勢，並為《亞伯拉罕協議》的擴展打開大門；該協議促成了以色列與阿拉伯聯合大公國、巴林等國的關係正常化，也是川普第一任期時，標誌性的外交成就之一。根據《BBC》報導，協議內容包含，哈馬斯需在72小時內，釋放20名據悉仍活著的以色列人質，歸還20多具人質遺體，一旦人質獲釋，以色列也將釋放數百名被拘留的加薩人，並立即向加薩地帶提供全部援助。美國也概述了其對加薩未來的計劃，將由一個性質「偏技術官僚、非政治性」的巴勒斯坦委員會暫時治理，同時受國際過渡機構監督，該機構由川普領導、包含英國前首相布萊爾（Tony Blair）在內，部分其它國家領導人也會加入，哈馬斯不得「直接、間接或以任何形式」參與治理。該計劃主要著重於美國重建加薩的「經濟發展計劃」，以色列不會佔領或吞併加薩，其軍隊將分階段撤出，並為最終建立巴勒斯坦國留下了空間。以色列軍方本月初，曾對卡達首都杜哈發動空襲，目標是躲在當地的哈馬斯高層，但也造成國際譁然，因為卡達一直是斡旋中東衝突、加薩戰爭的重要力量。據悉，納坦雅胡29日與川普會談期間，已針對9日空襲杜哈一事，向卡達正式道歉，並承諾不再發動類似的軍事行動。報導指出，納坦雅胡在美國、以色列、卡達領袖的三方電話會議中，也對該次襲擊導致1名卡達安全部隊人員死亡表示遺憾。原文連結：