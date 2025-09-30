我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近期遭爆料疑組狗仔集團，鎖定跟拍綠營人士，其中為首的謝幸恩昨（29）日發聲明請辭原記者正職。此前，資深媒體人周玉蔻就爆料，謝幸恩以外，黃國昌狗仔集團醜聞背後還有一個神秘人脈網絡，其中最被低估，但政媒界最感興趣的，不是謝幸恩，而是《菱傳媒》現任董事長施威全。周玉蔻28日發文指出，目前最紅的黃國昌狗仔謝幸恩，以蕭依依之名在《民報》撰寫稿件，領過《菱傳媒》社長陳申青承認的《菱傳媒》特約記者名片，之後還成功進入陳申青擔任過社長的《中央社》做記者、主跑司法，還當上司法聯誼會的會長。周玉蔻提到，《菱傳媒》現任董事長施威全與馬政府關係十分密切，2009到2012年出任陸委𥅽主委賴幸媛的辦公室主任，被評價為史上最有權力的陸委會辦公室主任。2020年以獨立作家身分出版《協商總在晚餐後：賴幸媛與王毅的祕密管道》一書。周玉蔻說，施威全與王毅之間的聯繫、交情，多年來各界關注。施威全在京華城案證人角色，引發議論。事實上，施威全手下媒體與鄭深元、黃國昌、民眾黨聯手爆料陳宗彥涉嫖妓案的關係，媒體多有報導，並質疑曾任台南地檢署檢察官的鄭深元涉嫌洩密。周玉蔻指出，《菱傳媒》首任董事長徐中雄曾任多屆國民黨立委，後宣布與陳申青理念不合辭職。《菱傳媒》一度被傳經營失敗，陳申青否認並稱4億資金到位。之後消息證實，《菱傳媒》與《民報》集團背後的大金主是台鋼集團。至於《民報》，周玉蔻表示，原由陳永興醫師主導，經營不善後出售，由黃國昌的吹哨金童、永豐銀行前總經理張晉源接手，擔任過《民報》董事長、總編輯，宣稱操盤爆料民進黨人。後因涉入同時與不同女性交往的醜聞辭職，《民報》易主賣給台鋼集團旗下投資公司。周玉蔻最後說，在這多重人脈關係角色中，最被低估，但政媒界最感興趣的其實是施威全。