國安會祕書長吳釗燮擔任外交部長期間的助理何仁傑等人涉嫌洩密遭判刑，民進黨內部近期傳出總統賴清德在探詢國安會祕書長可能人選。對此，民眾黨立委張啓楷狠批，這是慢了好幾拍的下台，共諜案一爆出，吳釗燮不說明、不道歉、不負責，他早就應該請辭下台。吳釗燮前助理何仁傑今年4月爆出洩密遭逮，吳釗燮一度神隱，至今未向外界說明，引在野黨抨擊，而國安會近期改組，延攬總統府發言人李問、台北市議員趙怡翔接任副祕書長，原副祕書長徐斯儉、劉得金改任國安會諮詢委員，綠營傳出吳釗燮也恐將下台。對此，張啓楷認為，吳釗燮在國安會祕書長任內無法精準掌握我方對美國高關稅的談判，連賴清德要過境紐約都被美國總統川普打回票，吳釗燮助理還捲入共諜案，現在都已被判刑了，可是吳釗燮不說明、不道歉也不負責，早就應該請辭下台，現在辭都已經慢好幾拍了。不過，針對傳聞，民進黨立委許智傑則指出，目前沒有聽到相關傳言。