花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，洪水挾帶的大量泥濘遍布下游光復鄉民眾家中，而後適逢教師節連假，光復車站湧現來自全台各地的志工「鏟子超人」協助居民清淤，畫面感人。不過，前立委郭正亮昨（29）日直言，現場因缺乏指揮、調度，很多人攜家帶眷到了光復，卻不知道要去哪幫忙，恐導致人力反而閒置。郭正亮昨上《大新聞大爆卦》節目表示，去救災的志工很感人，但是很多人到了現場，有的人變成沒事可做，因為到處都已經站滿了人，而他們也不知道該走到哪去。郭正亮強調，因為災區其實很大，有些人就是跟著隊伍這樣走進來，然後不知道接下來該去哪邊協助挖？因為可能比較早來的人都已經就位了，而陸續一直有人來，幾千、幾萬這樣慢慢來，可是因為沒有一個指揮協調、看到全局的單位，所以他認為人力其實是嚴重閒置。郭正亮直言， 其實真正需要的是「有序地救災」，就是說要有一個全觀的觀點，不知道這種能力要怎麼建立，但總是要有人「從空中看」，看各地的人力、擁擠狀況，哪些地方在塞車？要有可以看到全局的無人機裝置，這樣才能夠去調派人員，才能跟指揮所連線，說哪裡缺人？哪裡什麼時候要送糧食、水？郭正亮也批評，科技先進的國家救災，一定在空中有無人機觀看全局，以利指揮調派，然而台灣卻沒有，恐導致許多志工到了現場卻無事可做，或只集中幫忙少部分區域，我們的政府到底在哪裡？