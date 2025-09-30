我是廣告 請繼續往下閱讀

颱風「博羅依」（Bualoi）29日在越南沿海登陸，雖然威力已減弱並往寮國方向移動，但在侵襲越南期間，仍造成至少13人死亡，還有大量房屋、道路等基礎設施損毀，部分地區電力供應中斷。綜合《越通社》等當地媒體報導，越南災害管理機構報告稱，博羅依導致該國至少13人死亡、21人失蹤、46人受傷，多個地區聯外通道也被切斷。災情方面，全國共有4萬4000多棟房屋受損、820多間民宅被淹，5979公頃水稻和農作物被淹沒。災情主要集中在河靜、義安、清化和寧平等省，寧平省甚至還出現龍捲風，吹倒多間民房，造成6人死亡。越南總理范明正29日向罹難者家屬表示最深切哀悼，同時敦促相關部門，提供傷者免費救治、妥善安排罹難者後事，搜救工作必須緊密進行，並下令全力恢復交通、電力、供水、電信、醫療功能，尤其是在偏遠地區。越南副總理陳紅河也指示各相關部會、產業和地方政府，做好風災緊急處置和災後復原工作，每天向政府辦公室提交報告。