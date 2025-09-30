我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，洪水挾帶大量泥濘，災情慘重，而後適逢連假，當地車站湧現來自全台各地的志工「鏟子超人」協助居民清淤，現場畫面感人，更有志工驚見前立委參選人吳怡農在人群中指揮、調度，錄下影片在社群媒體上瘋傳，讓網友紛紛驚呼：「怎麼這麼好看？」、「怎麼會選不上？」連假期間志工湧入花蓮協助救災，其中，有志工錄下一段現場影片發問：「請問這位現場的指揮人員是誰，怎麼有點好看？」吸引大批網友留言、轉發，並指出：「這傢伙明明就比蔣萬安帥，怎麼就沒選上？」、「帥不是沒有道理，相由心生」、「是壯闊台灣的吳怡農」。影片中，只見吳怡農腳穿雨靴，一頂棒球帽反戴，自己站在太大陽下雙手並用向屋簷下的志工指示：「挖完就到後面來接龍，不用擔心，會輪到你，小心後面有怪手，裡面有山貓，注意安全，OK？」大批志工們也熱情回應：「好！」該影片在網路上瘋傳，吸引網友轉發，並紛紛留言表示：「到現在還是不理解吳怡農為何沒選上？」、「太帥又太低調」、「真的方方面面都很傑出」、「他沒放棄台灣，台灣卻放棄他」、「展現大將之風，冷靜、成熟、有遠見」等。