台北市公館圓環於9月13日0時開始執行拆除與地下道填平工程，工程提前於昨日上午6時通車，改建為正交路口型態，終結在地57年圓環地標，今（30）日是教師節連假後首個上班日，考驗上班日的車流狀況，台北市長蔣萬安、副市長李四川今日一早7時30分就前往視察。拆除公館圓環第一個上班日，蔣萬安上午7點半特別到場看交通狀況表示，需要觀察一段時間，標線、號誌上還可以持續優化。不過，面對民眾當面反應「希望增加下福和橋右轉的車道空間」，蔣萬安說，交工處之前就有看見這問題，並規劃拆除快慢車道發分隔島，民眾了解後表示感謝，並稱讚拆除公館圓環是很好的方式。蔣萬安接續說，市府還是劃設有公車專用道，而且改為平面以後， 其實基本上東西向要左轉，不管是往公館，或是基隆路左轉往文山區，都會直接進入到公車專用道，就不會像過去，還會要跟汽機車交織的情形，大幅減少可能的事故，而且也讓整個順暢度更加提高。整體看起來主要還是福和橋下來的機車量是比較大，所以現在在看就是當時預設所做的相關動線規劃還有號誌，基本上還算順暢。不過針對里長的反應，119巷這邊，可能在地住戶出入上不像以前直接可以匯入到基隆路直接到市區，蔣萬安表示，這個部分會在觀察一段時間，整體車流量，還有左轉執行的號誌，如果可以會再適度的調整，當然最重要還是以安全的考量。蔣萬安說，圓環的拆除也非常感謝施工團隊能夠發揮很高的效率，也謝謝在地住戶的體諒，團隊日夜趕工，從原本的65天，大幅縮短17天，整個不只是圓環拆除，然後標線號誌也到位。昨天他也看到很多民眾有實際來試測，當然雖然是在連假期間，不像尖峰時段那麼的壅塞，還算順暢，他自己也實際開車經過，那也有跟交通局來反映自己本身感受上面，哪些號誌，還有事前的提醒號誌可以多加的設置，讓民眾可以更清楚一目了然。