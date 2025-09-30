我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌日前遭爆料組狗仔集團，鎖定跟拍綠營人士，其中為首的謝幸恩更是正職記者，挨轟毫無新聞倫理，而黃國昌神隱多日後，昨（29）日晚間開直播首回應表示自己連假「very busy」，遭加拿大約克大學副教授沈榮欽怒轟，黃國昌一直叫囂、吹噓以獲得精神勝利，邏輯拙劣的直播，為什麼有人看得下去？黃國昌昨晚直播表示，自己這3天very busy，沒有公開行程，週五被指控組狗仔集團，他當天就有回應了，也沒有記者再追問，結果一連假日3天被說在神隱，讓他實在有夠受不了，可笑地不得了。針對黃國昌回應，沈榮欽發文表示，他生平第一次看黃國昌直播，大概了解黃國昌直播的方式，就是一直對不在場的人叫囂以獲得精神勝利，然後再斷章取義紮個稻草人打，最後吹噓自己的偉大，讓人看得一頭問號，程度如此之差、邏輯如此拙劣的直播，為什麼有人看得下去？沈榮欽也怒批，看到黃國昌開始為自己辯護，一下子把自己當成媒體，可以養狗仔，一下子又把自己當檢察官，可以調查不法，然後把吹哨者協會當太上組織，不受相關法律規範，卻對關鍵問題避而不提，然後直播室內的小草一片叫好，讓他不忍繼續看一群人智商集體墮落，只好關上手機。