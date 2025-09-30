我是廣告 請繼續往下閱讀

知名連鎖健身品牌「全真概念健康事業股份有限公司」（TRUE YOGA FITNESS）在台深耕20年的全真瑜珈健身，今（30日）將正式公告將自2025年10月1日起全面停止營業，並依法辦理歇業解散及破產清算程序，結束二十年的經營歷程。全真表示，自創立以來致力推廣健康生活與優質服務，陪伴許多會員在瑜珈與健身的旅程中成長，也與多家合作廠商建立長期合作。然而，近年受到疫情衝擊與整體經濟環境惡化，營運長期虧損，超出可承擔範圍，即便全體團隊努力維持，仍難以扭轉困境。全真強調，已積極尋求相關方案，盼能減少對會員、員工及合作廠商的影響。後續將依相關法令及主管機關規範，辦理債務清理及會員權益事項，並確保會員能儘速取回信託款項。全真對於此決定造成的不便表達最深歉意，並向所有支持20年的會員、員工及合作夥伴致謝，強調「雖無法延續，但我們心懷感恩」。A：自2025年10月1日起全面停止營業。A：公司承諾依相關法令及主管機關規定，辦理債務清理，並確保會員能盡快取回信託款項。A：全真將依照勞基法與相關規範處理，並尋求減少衝擊的方案。A：全真承認停業將對廠商造成影響，公司表示將積極尋求解決方案，降低衝擊。A：主要因疫情衝擊與經濟環境惡化，導致長期虧損，無法再持續營運。