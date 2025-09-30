我是廣告 請繼續往下閱讀

「鏡報」上週報導民眾黨主席黃國昌養狗仔，中央社司法線「S記者」謝幸恩被外界形塑為「政治狗仔」，爭議持續發酵。謝幸恩昨日正式發表聲明，宣布即日起辭去中央社職務，並辭任台北司法記者聯誼會會長一職。對此，黃國昌今（30）日表示，他非常感動，這才是一個記者應該有的樣子，但也坦言謝幸恩離職是中央社的損失。民眾黨立院黨團今日上午舉行「審計長投票意向說明」記者會，會後媒體詢問養狗仔風波，黃國昌說，他認識謝幸恩的時候是採訪他的記者，他是一個非常優秀的調查記者，因為王義川對他發動莫名其妙的政治攻擊，結果一堆綠媒配合王義川起舞，謝幸恩的聲明他看了非常感動，「這才是一個記者應該有的樣子，知道記者的天職是什麼，知道現在台灣的政媒環境是什麼？」把它當成什麼東西在打，全台灣養最大狗仔集團的鏡傳媒，你們有資格指著人家鼻子，說人家在養狗仔，要不要拿鏡子回去照照自己。黃國昌說，「幸恩到底為什麼做這樣子的決定，老實說，我無從得知」，但這可以說是中央社的損失，但是離開中央社也好，因為她在中央社寫的新聞大部分就是官稿，跟他之前寫的調查報導落差蠻大，「我對於他這段期間遭到莫名的攻擊，我真的不曉得該怎麼形容，這個國家容不下勇於揭發弊案、對於綠營黑金貪腐、狗皮倒灶的事站出來揭發的人」，反而變成政媒一體，手上掌握了電視台不是在監督執政者、當權者，而是對於監督政府都人發動抹黑式的攻擊。