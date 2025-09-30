我是廣告 請繼續往下閱讀

公館圓環改造首個上班日塞爆！民眾傻眼：機車都動不了

▲公館圓環改造工程今迎首個上班日，有民眾一早表示，羅斯福路六段往台北市區方向車流塞到爆炸，就連機車都動不了。（圖／翻攝自即時影像監視器）

▲今早羅斯福路五段、六段的即時路況也顯示相當雍塞。（圖／翻攝自Google Maps）

公館圓環改造工程通車！交通變動一覽

▲公館圓環改造工程通車後，因福和橋墩柱與道路幾何設計限制，若汽車要前往信義區或文山區，建議車輛提早分流並靠外側車道行駛。（圖／台北市政府提供）

「捷運公館站」路側站位調整至專用道站位 路線一次看

台北市公館圓環改造工程已於昨（29）日清晨6點正式開放通車，羅斯福路與基隆路口首次以「正交路口」的全新樣貌亮相，今日迎來第一個上班日，也成為檢驗通勤族適應力的重要時刻。不過稍早有新店民眾抱怨，羅斯福路六段往台北市區方向交通已經塞爆，連機車都動不了，示警大家務必提早出門。一名網友今日一早在臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」中，表示目前羅斯福路六段往台北市區方向車流塞到爆炸，就連機車都動不了，「住新店10年第一次看到這種盛況」，提醒大家務必提早出門。公館圓環改造工程的變動，對機車族的影響最大。除了福和橋下橋後要左轉羅斯福路仍需維持兩段式左轉外，其餘各方向均已開放直接左轉，不過市府仍保留機車待轉格，方便不熟悉新規的騎士繼續採用兩段式操作。副市長李四川也表示，觀察到部分騎士仍對直接左轉有所顧慮，因此市府會加強標示，幫助騎士逐步適應新動線，也會持續觀察並在必要時微調規劃。市府強調，這次改造的重點不只是改善交通瓶頸，更希望透過公車專用道平面化與機車動線調整，讓各類型用路人都能更順暢安全。除了機車，汽車駕駛同樣需要注意下橋後的行駛方式。因福和橋墩柱與道路幾何設計限制，若要前往信義區或文山區，建議車輛提早分流並靠外側車道行駛；若要左轉往大安、公館或中正區，則應提前靠內側。東南角巷道也隨之調整，羅斯福路四段123巷21弄開始試辦東往西單行，前往信義區的駕駛可改由羅斯福路主線至基隆路口右轉通行。公車系統方面，此次改造讓羅斯福路大客車專用道平面化，多條路線同步調整進入專用道行駛與停靠，藉此減少過去因路側停靠所造成的干擾，提升整體效率。