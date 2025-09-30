根據各大房仲集團統計9月不動產交易情形，第七波信用管制、限貸令已經實施滿1年，房市表現仍然慘淡，受到民俗月等影響，9月全台整體交易量出現下滑，不過隨著新青安《銀行法》水位放寬、換屋延長到18個月，未來第四季房市仍是首購、自住為主。
台灣房屋：政策放寬 房市還是首購自住天下
台灣房屋集團統計內部成交行情，各縣市9月買氣表現較上月疲弱，整體月減3.8%，年減20.4%，不過桃園逆勢上揚，月增逾8.7%，和去年同期交易量持平，表現為七大都會區中最佳。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，桃園重劃區低總宅供給多，成為新青安、首購族最愛；南部則是少了產業投資買盤支撐，買氣遠遠落後去年同期。
張旭嵐表示，嚴格放貸讓買方態度趨於保守，買方也期盼賣方有降價可能，雙方出現價格落差，根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為88.94點，與上月的調查結果92.73相較下降3.79點，續創109年8月以來之新低紀錄。張旭嵐指出，10月將進入傳統購屋旺季，目前政策友善首購、自住的情況下，第四季為低總小宅產品當道，房市仍是首購族的天下。
中信房屋：民俗月、買家仍在觀望 交易量難回升
中信房屋統計內部成交件數，9月全台交易量相較於上月減少約6.9%，較去年同期減少約27.6%。進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月減9.2%、年減6.3%；新北市月減7.5%、年減25%；桃園市月減3.6%、年減29.8%；台中市月增9.5%、年減27.8%；台南市月減8%、年減29.6%；高雄市月減7.8%、年減35.2%。
中信房屋總經理張世宗指出，9月房市交易量相較8月出現小幅下滑，一方面是受民俗月影響另一方面，當前房市仍處於築底階段，市場買盤以自住客與首購族為主力，多數民眾對房價回落仍有期待，與屋主心態形成拉鋸，交易量自然難以回升。張世宗表示，從經濟基本面來看，台股表現亮眼，加上央行預估今年全台經濟成長率有望達到4.55%，為房市發展提供了一定的支撐力。政策面上也有針對首購、自住換屋利多釋出，可為提振市場信心帶來正面效應。
住商機構：雖有建商放出利多 但撼動市場仍待觀察
住商機構統計旗下加盟店成交件數，發現全台各區域買氣均弱，全台量減5.8%，和去年相比，減少22.
2%，年度減幅縮小；六都方面，北市月減15.3%，年減12.3%，新北月增 1.6%，年減9.7%，桃園月減8.1%，年減18.8%， 台中月增13.2%，年減34.4%，台南月增4.9%，年減2 0.7%，高雄月減19.8%，年減41.6%。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為新北、
台中與台南經歷前幾個月血洗，賣方降價讓買盤回穩， 自用客戶歸隊，交易相對穩健。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為， 目前雖有部分建商打出讓利、降價等銷售手段， 但新案市場實際價格下修力道有限，是否真能撼動整體市場，仍有待觀察；中古屋市場雖有表現，但在貸款排隊、利率攀高等壓力， 對買氣是一大硬傷，購屋人特別謹慎之下，短期內交易量恐怕保守， 整體買氣恐怕得要等到第四季才有轉機。
資料來源：台灣房屋、中信房屋、住商機構
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
