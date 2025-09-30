我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問日本5天，29日返台，他在機場發表談話，表示此行有3大感動，包括對於日本關心花蓮災情，此外，參訪世博台灣館與僑胞互動，也都讓他感動。同行藍委王育敏也觀察到，韓國瑜擔任立法院長後有許多改變，連綠委莊瑞雄也肯定韓國瑜談話、格局，都以國為重。王育敏在政論節目《少康戰情室》中說，莊瑞雄過去也常批評韓國瑜，但現在莊瑞雄也很肯定韓的出發點都是以國家利益為先，顯見韓已站在國家高度看待事情。她並提到，過去外界批評韓愛遲到，但實際觀察發現，韓在朝野協商時不僅準時，甚至常提早到，展現經歷罷免後的沉潛與自我調整。王育敏認為，這樣的轉變對韓國瑜而言是正向發展。她強調，韓擔任立法院長後，讓立院成為熱門參訪點，且接待外賓次數明顯增加，對國會外交十分重視。韓在接待外賓場合中，總能清楚表達希望對方協助的事項，同時以談笑風生的氛圍化解距離感，讓外賓感受到輕鬆與尊重，展現難得的親和力與國際交流能力。