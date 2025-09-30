教師節連假收工優惠！早起上班先來杯咖啡提神，7-11表示，今（30）日門市有特選美式、特選拿鐵買2送2，還有取包裹別忘記報會員，可獲得精品美式29元、精品拿鐵39元優惠券，相當於跌破半價喝；全家便利商店則有大杯特濃美式28杯或拿鐵24杯寄杯1001元優惠，只剩下最後一天；萊爾富門市有咖啡買一送一，寄杯美式「買49送50」活動剩下最後一天。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品馥芮白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾冰香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰珍珠焙火烏龍奶茶買1送1，5折（原價75元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰好時可可買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月26日至10月1日
◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
📍APP｜限9月30日
◾中杯精品美式2杯99元 ，6.2折（原價80元、特價50元）
📍門市取包裹｜9月17日起至9月30日
門市取包裹主動出示會員，送小杯精品咖啡優惠券，可選精品美式優惠價29元、精品拿鐵39元，精品美式原價60元，相當低於半價喝。
📍APP｜9月23日至9月30日
◾大杯特選美式／特大杯濃萃美式買8送4，6.7 折（原價65元、特價43元）
◾大杯特選拿鐵／特大杯濃萃拿鐵買8送4，6.7 折（原價80元、特價53元）
◾特大杯厚乳拿鐵／大杯榛果燕麥拿鐵買8送4，6.7 折（原價90元、特價60元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買8送4，6.7 折（原價60元、特價40元）
◾風味飲系列指定冰飲買8送4，6.7 折（原價75元、特價50元）
◾小葉奶茶／梔子花奶青買8送4，6.7 折（原價60元、特價40元）
🟡全家便利商店
📍APP｜9月17日至10月1日
◾大杯特濃美式28杯1001元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵24杯1001元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾特大杯特濃美式24杯1001元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾特大杯特濃拿鐵19杯1001元，6.6折（原價80元、特價53元）
◾大杯單品美式16杯1001元，6.3折（原價100元、特價63元）
◾大杯單品拿鐵14杯1001元，6.5折（原價110元、特價72元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月10日至9月30日
◾特大杯氣泡美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯檸檬焙烏龍冰茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
📍APP｜8月27日至9月30日
◾大杯美式買49送50，4.9折（原價45元、特價22元）
◾大杯拿鐵買49送42，5.4折（原價55元、特價30元）
🟡85度C
9月27日至9月30日是「多多分享日」，只要姓名有「多」1字，享大杯蜜桃多多（65元）／初露多多綠（55元）買一送一，一般民眾則是任選第2杯10元，平均單杯33元起。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
🟡美廉社
📍APP｜9月17日至10月14日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
