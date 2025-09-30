我是廣告 請繼續往下閱讀

不懼美國政府關門的陰霾，美國股市週一收高，在此激勵下，台股今（30）日也開紅，指數報25738.31點，上漲157.99點，權王台積電也跟著見紅，上漲10元，報1310元。大盤開門紅，櫃買指數也跟著漲，開盤上漲0.21點，報257.24點。權值股表現方面，台積電上漲10元，開盤報1310元；鴻海上漲4.5元，報224元；台達電上漲4元，報852元；廣達上漲3元，報288元；富邦金上漲0.4元，報86.9元；聯發科平盤，報1310元。美國三大指數週一收高，投資人不甩政府關門，大舉投進大型科技股，買氣凌駕美國政府停擺風險以及對聯準會（Fed）鷹派言論和新關稅的疑慮。道瓊工業指數上漲68.78點，漲幅0.2%，至46,316.07點；標普500指數漲17.51點，漲幅0.3%，至6,661.21點；那斯達克綜合指數上漲107.09點，漲幅0.5%，至22,591.15點。費城半導體指數小漲0.2%，格芯漲4.1%，輝達漲2.1%，台積電ADR跌不到0.1%。科技股成為提振標普500的最大力量。投資人看好AI成長前景，並相信Fed有望持續降息、嘗試在就業市場轉弱與通膨壓力居高不下之間取得平衡。美國兩黨在支出法案問題繼續僵持不下，聯邦資金於9月30日即將到期，若無臨時支出法案，聯邦政府恐在10月1日陷入停擺。德州達拉斯NFJ投資集團投資組合經理人麥金尼（Burns McKinney）表示，雖然從歷史上看，停擺通常不會影響企業業績，但這項迫在眉睫的威脅可能限制了美股漲幅。248 Ventures策略長Lindsey Bell表示，雖然勞工部可能因政府關門而無法如期發布就業報告，但這似乎並非驅動市場的主要因素。投資人把重點放在利多消息，也就是降息期望，以及近來的房市、消費者支出數據顯示經濟仍具韌性方面。Bell指出，股市不太可能直衝天際，因風險仍存，但市場應可安然度過政府關門風波，由於問題看來可望迅速解決，讓投資人重新聚焦企業盈餘、貨幣政策、AI投資等重要議題。