菲律賓東方海面有熱帶擾動，氣象專家賈新興表示，最快明（1）日增強為熱帶低壓，週四（10/2）可能生成颱風「麥德姆」，路徑會往西經呂宋島後進入南海，對台灣無直接影響，但中秋連假前期，外圍環流將替花東及恆春帶來雨勢，其餘地區中秋連假天氣大致穩定，須注意午後雷陣雨。
麥德姆颱風將生成 路徑通過台灣南方
賈新興指出，南海至菲律賓東方海面還是低壓帶環境，目前菲律賓東方有熱帶擾動，預估「最快明天增強成熱帶性低氣壓，最快週四變成颱風」，若颱風生成將被命名為「麥德姆」，路徑將受太平洋高壓影響往西，經過菲律賓呂宋島後，再進入南海，整體路徑比樺加沙颱風更南邊一些。
賈新興說明，麥德姆颱風對台灣不會有直接影響，不過週五、週六（10/3至10/4）通過呂宋島時，外圍環流會替花東、恆春半島帶來雨勢，其它地區在中秋連假的天氣都還算穩定，只有午後在雲林以南、苗栗以南山區，會有零星短暫陣雨。
鋒面、東北季風準備南下 北台灣準備變濕涼
賈新興提及，今（30）日至週四，各地晴到多雲，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨；下週二（10/7），午後北北基宜、花東、台南以南有零星短暫陣雨，下週三（10/8），有受今年第一波微弱東北季風影響的機率，清晨南台東至鵝鑾鼻一帶有短暫雨，午後北北基宜、花東、台南以南有零星短暫雨。
賈新興補充，從短期氣候趨勢預測顯示，今天到10月12日前台灣降雨偏少，從10月12日開始到11月10日，由於北方鋒面系統逐漸南下，台中以北降雨有偏多的機率， 宜蘭更有「連續異常降雨」發生的機率。
資料來源：賈新興YouTube
