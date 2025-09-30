我是廣告 請繼續往下閱讀

▲颱風「博羅依」重創菲律賓，並威脅越南。圖為博羅依在菲律賓造成淹水災情。（圖／路透社／達志影像）

颱風博羅依（Bualoi）於週一（29日）登陸越南中部沿海，造成嚴重災情。官方通報指出，地方省份如寧平（Ninh Binh）、清化（Thanh Hoa）、順化（Hue）以及峴港（Da Nang）至少12人喪生，另有17名漁民下落不明。根據《越南快訊》報導，越南國家水文氣象預報中心表示，布洛伊侵襲13小時後，於週一（29日）下午1時在寮國中部減弱為熱帶低壓，結束自生成以來持續六天的颱風週期。然而風暴帶來的豪雨與強風，仍持續影響越南北部與中部地區。在義安省（Nghe An）的省會榮市（Vinh City）多條主要道路淹水達40至50公分，機車與小型汽車難以通行，部分車輛熄火受困。榮市場（Vinh Market）也遭受重創，攤販屋頂被掀翻，肉類與水果攤位商品散落一地。沿海的巨浪與漲潮更讓古勞坊（Cua Lo Ward）部分街道水深及腰，交通中斷。清化省（Thanh Hoa）同樣災情慘重，數百棟房屋倒塌或屋頂被掀，汽車被沖走或壓毀。當地電信塔與電線桿被強風吹斷，導致大規模停電與行動通訊中斷。當地一名村黨支部書記阮玉雄（Nguyen Ngoc Hung）在協助防颱時遭大樹壓中，不幸身亡。越南首都河內（Hanoi）自週日（28日）夜間起持續降雨，週一（29日）午後雨勢加劇，部分低窪街區出現積水。氣象單位表示，河內降雨將持續至今（30日），中午至傍晚期間可能出現中度到重度豪大雨，累積雨量可達100至200毫米，部分地區甚至超過300毫米。截至週一上午，越南農業與環境部下屬防災單位通報，有21名漁民失蹤，其中包含廣治省（Quang Tri）9人、嘉萊省（Gia Lai）8人和其他地區4人。搜救工作仍在進行，當局提醒民眾嚴防後續豪雨及餘震式降水可能造成的土石流與淹水災害。