國民黨主席選舉將於10月18日舉行，共有6人完成登記參選，聲勢最強的是前副主席郝龍斌、前立委鄭麗文與立委羅智強。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳說，郝龍斌的歷練最完整，若由郝出任黨主席，「維穩的可能性較高」。不過，他也強調，中間偏藍的選民對「世代交替」有高度期待，這將成為鄭麗文與羅智強的重要機會。鈕則勳29日接受廣播節目《POP大國民》專訪表示，根據《美麗島電子報》公布的最新民調，郝龍斌支持度以22.2%暫居第一，鄭麗文與羅智強則分別以12.2%、10.4%位居第二與第三。但鈕則勳提醒，該民調取樣對象是一般社會樣本，並非國民黨黨員，僅供參考，不能直接推論黨內真正的傾向。鈕則勳說，鄭麗文與羅智強的支持度「基本上咬得非常緊」，至於孫文學校總校長張亞中的聲量，已不如四年前挑戰現任主席朱立倫時的態勢。整體而言，鈕則勳坦言，「沒有哪一位候選人是真的特別強。」談到郝龍斌的優勢，鈕則勳認為，「郝龍斌的歷練坦白說是最完整的。」他分析，郝曾任立委、行政官員及台北市長，具備豐富的行政經驗；其次，郝有「政通人和」的特質，若由他來掌舵國民黨，黨內穩定性相對較高。此外，郝已沒有明顯的政治企圖心，「百分百會是一個造王者，絕對不會跟台中市長盧秀燕競爭。」至於世代交替的呼聲，鈕則勳指出，國民黨立委在三大黨團中平均年齡最低，外界對世代交替的期待十分強烈，這正是鄭麗文與羅智強的機會。他分析，鄭麗文「能辯敢衝」，善於攻防與批判，能在與民進黨的對抗中分庭抗禮，同時也具備團結不同地方聲音的能力；而羅智強的優勢在於「直接還在第一線打仗」，身為現任立委，他與藍委們共同挺過罷免挑戰，建立同志情誼，且他長期自掏腰包協助戰友，持續累積聲量。鈕則勳最後強調，鄭麗文與羅智強不論在辯才、造勢能力或網路聲量上都具備優勢，加上中間偏藍選民對世代交替的期待，讓兩人都有機會在這場黨魁之爭中脫穎而出。至於最終誰能獲得黨員支持，仍有待選戰進一步發展。