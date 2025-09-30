我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌26日遭爆組狗仔集團，專門跟拍綠營政敵，並成立凱思國際公司支付狗仔薪水，《鏡週刊》今（30）日再爆料，香港也有同名的凱思國際和凱斯國際，質疑黃國昌資金來源難道是中資？有待相關單位查明。黃國昌過去曾高喊黨政軍退出媒體，2020年起推動成立吹哨者揭弊協會，卻從2022年起透過前《中央社》記者謝幸恩組建狗仔集團，演變成偷拍政敵，而外界估計他養狗仔歷時約5年，至少需要3、4千萬元，質疑他資金究竟從何而來？民進黨立委王義川上周爆料，黃國昌派4人跟監偷拍他，這4人均受雇於凱思國際，《鏡週刊》今也報導，黃國昌利用姻親當人頭，成立凱思國際公司付薪水給旗下的狗仔。其中值得注意的是，根據《鏡週刊》，香港也有同名的凱思國際公司或凱斯公司，質疑黃國昌的凱思國際背後疑似有中資介入，讓狗仔事件再升級為國安案件，有待相關單位盡速查明。而面對被爆料組建狗仔集團，黃國昌昨晚直播回應，爆料後適逢教師節連假，他3天都「very busy」，爆料當天他就已經回應過，後來沒人再追問，卻被說成是神隱，讓他覺得可笑地不得了。黃國昌更在直播中甩鍋怒批鏡傳媒才是台灣最大狗仔集團，引政治工作者周軒回擊，黃國昌直播讓他認為：「從來沒有看過黃國昌這麼弱過」，他指出，鏡傳媒是「媒體」，黃國昌是「立委」，這2者可以相比嗎？周軒指出，黃國昌指控鏡傳媒拿納稅錢養狗仔，把為了他辭職的謝幸恩放在哪裡？人家領的是國家通訊社的薪水；公益揭弊者暨吹哨者保護協會的社團目的變成「跟拍他人」，這是不是一種詐騙？黃國昌欠全台灣人民一個交代。