▲每當換季時分，總有一些人的生活軌跡悄然改變，「3星座」即將迎來天時地利人和的黃金期。（示意圖／取自Unsplash）

10月星座運勢出爐，秋意逐漸濃，正是收穫的季節，搜狐星座專欄表示，每當換季時分，總有一些人的生活軌跡悄然改變，，月老親自牽線，貴人一個接一個冒頭，把握這波運勢簡直是老天爺追著餵飯吃！金星進入事業宮，意味著那些被忽略的努力終將被看見。每年10月確實是金牛座晉升率最高的月份，這與他們上半年累積的紮實工作密不可分。且土星與木星形成三分相，預示著一位年長貴人即將出現。他不是給你捷徑，而是為你指出那些被自身固執遮蔽的可能性。在職場中，雙魚座常被貼上「過於感性」「抗壓能力弱」的標籤。但十月的星象組合將徹底顛覆這刻板印象，海王星與火星的相位變化，會激發雙魚座驚人的爆發力。更值得關注的是貴人運，10月會遇到改變職業軌跡的伯樂。10月是鋒芒畢露的黃金時期，你們積攢半年的能量將在十月找到完美出口，尤其是10月5日至12日的星換座期，是解決歷史遺留問題的最佳時機。10月中旬開始水星相位變化，會帶來改變思考方式的貴人，重點不是對方給的解決方案，而是他提問的角度。