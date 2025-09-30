我是廣告 請繼續往下閱讀

近期流感疫情明顯升溫，臨床醫師觀察，門診與急診患者數持續攀升，不僅出現校園及家庭群聚，甚至有民眾在周末聚餐、烤肉後陸續發病，顯示傳播途徑多元。醫師提醒，若出現高燒、全身痠痛等症狀，應立即就醫，以降低病情惡化風險。耳鼻喉科醫師張弘昨（29）日指出，隨著中秋將至與天氣轉涼，流感及各類病毒活躍，造成門診病患湧現、候診時間延長。他強調，一旦確診流感，及早使用抗病毒藥物能縮短病程並減少重症風險，並提醒自費流感疫苗已開打，10月起公費疫苗也將開放接種。林口長庚兒科醫師吳昌騰則透露，急診單一班次就收治超過70名病人，其中以發燒與流感病例居多，並已觀察到家庭聚會後多人接連染病的案例。他進一步指出，流感不僅引起典型的發燒、咳嗽，臨床上還有部分患者因流感誘發急性肌炎，甚至惡化成橫紋肌溶解症，呼籲民眾不可輕忽流感。疾管署表示，今年度公費流感疫苗將於10月1日起分兩階段提供：第一階段涵蓋高齡者、孕婦、幼兒、學生、醫護與防疫人員，以及具慢性病風險族群；第二階段自11月起擴大至50至64歲無慢性病的成年人。疾管署提醒，符合資格的民眾應及早接種，以在流感高峰來臨前建立保護力。