馬太鞍溪堰塞湖在本（9）月23日下午溢流，重創下游地區花蓮光復鄉，造成18人死亡、6人仍失聯，有不少民眾趁教師節連假期間，自發進入災區化身「鏟子超人」協助救災，災情進入第8天，身為花蓮人的台灣足球發展協會理事長石明謹發文表示，粗略估算，目前大致完成650/1800的清理，數字上是1/3，但是還沒清到的表示清理更困難「依然需要鏟子超人」，並整理相關重要資訊給下一批新手超人。
石明謹表示，在志工分流部分，抵達光復市區者，請到慈濟志工站接受調度；前進部落者，請在光復車站外的「中央志工分配站」報到，國防部軍卡協助接送至大馬、大平及阿陶莫部落。新手超人在登記、領取工具和水、等待任務分配後，即可前往指定地點工作。
如果個體超人，依照救災資源跟需求的統整地圖，可以看到各種資源的集散地、進入路線、災區狀況、補給站、廁所位置等等，進入光復前先熟悉一下環境，同時也可以參考各家戶的清理狀況與需求，可以視不同程度量力而為，如果有機具的，可以考慮到狀況比較嚴重的地點，有部分地點也已列出需求跟報名連結，可以登記後直衝受災戶。
石明謹提醒，志工朋友請盡量自備補給，在光復火車站出口也可以領取口糧、飲水，便當配送有時沒辦法給到每一組志工人員手上，既然要來幫忙了，一兩餐吃簡單一點忍一下也無妨，有便當最好，沒有也不要一直要求送便當，那其實會增加人力消耗跟管理困擾。
再來是雖然場面有時有點混亂，但是絕對需要人力，有人批評部分志工在現場沒幫上什麼忙，幾個小時鏟不到幾桶泥土，石明謹強調，「只挖一桶也是幫忙，只要不是去現場造成困擾」，像是吵著要吃雙主食便當、不依照工作分配亂跑，甚至是跟災民要錢、進屋內搜括財物等犯罪行為。
此外，新手超人搭火車到光復，在光復火車站有志工分配中心，可以參加慈濟或其他大型團體，也可以在災害中心的志工中心登記，沒有帶工具也沒關係，現場會發鏟子、手套、飲水等等，注意自己安全，不要增加現場的困擾，如果需要住宿請先自己找好，盡量不要佔用周邊城鎮的資源，住花蓮或是玉里都行，把住宿機會留給需要的災民、返鄉青年、專業工作人員。
石明謹重申「量力而為」，對體能有信心的，可以跟志工中心要求前往遠一點的部落，真的什麼都不會的，拿個小鏟子幫住戶清理細部，或是幫忙送餐送水也可以，並肯定所有志工們「都是超人」，但不用做超人的事，第一優先是照顧好自己，第二是不要造成困擾，第三是能幫到任何一點點都是好事，不用怕酸民批評。
