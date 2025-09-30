我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣民眾黨主席黃國昌日前遭媒體爆料培養狗仔集團，任職中央社的記者謝幸恩負責為他招募人力，謝隨後宣布辭去相關職務。對此，民進黨立委林楚茵今（30）日透露，謝過去曾2度發簡訊給她，先是自我介紹是《民報》記者蕭依依，後來卻傳簡訊自稱是《中央社》記者謝幸恩。林楚茵在社群媒體中分享過去曾收到謝幸恩訊息，2022年12月9日下午4點20分，謝在內容提到「委員你好，我是民報記者蕭依依，我們有接到爆料，2020年委員與多名府院黨的幕僚有加入總統大選網軍群組，分別為小英臉書line戰友團媒體資訊分享群組、粉專聯合平台、2020反國民黨、選戰戰鬥團、94i交流等群組，不曉得是否有這件事？」不過，當時林並未回覆。過了一年半，2024年7月3日下午1點57分，林楚茵又收到同樣號碼的另則簡訊，內容提到「委員您好，不好意思打擾您錄影，因為今年3月，您有質詢退輔會關於涉案退除役官...」林楚茵看完問題後反問，「請問你是那位？」謝幸恩回應，「我是中央社記者謝幸恩，跑司法路線，因為今天最高檢察署有發關於追繳涉案退除役官兵退除給與的新聞稿，所以想請教委員」；林楚茵則回，「我要請助理了解！因為退輔會都是去識別化給資料」。對此，林楚茵表示，收到「蕭依依」與「謝幸恩」分別傳來訊息，當時她就覺得奇怪，把這份簡訊問了幾位媒體朋友，想查證蕭依依跟謝幸恩到底是不是同一人，當時媒體朋友也不敢給我肯定答案，但沒想到現在線索都被鏡週刊串起來了。林楚茵批評，不論妳有幾張臉，幾個名字，被黃國昌指揮的狗仔，甘做政治的打手，就沒有資格講「第四權」，「媒體人的身分不是這樣給你糟蹋的」。林楚茵直言，中央社記者跟監國會議員根本已經不只是離譜而是犯罪，甚至跑到她家樓下租車位，到底受到誰的指示？領有政府預算的中央社必須追查到底，她也會持續監督。林楚茵直言，顯然這是一群由黃國昌領導，有組織、長期跟監、非法跟監、入侵民宅的狗仔集團，「請問黃國昌，你背後的資金何在？凱思國際有沒有港資？有沒有境外勢力的介入？有沒有與中國勾結？請問王鴻薇、徐巧芯，狗仔跟拍的照片為何留到你們手上？你們在集團中又是什麼角色？」