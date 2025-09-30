我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李彩玟跟柳多仁生日差13天，但都買同一家烘焙房的蛋糕，25歲蠟燭也用同款。（圖／IG@l.c.m____、rxudain）

李彩玟發生日文 女友柳多仁慶生也PO同款蠟燭蛋糕

李彩玟、柳多仁介紹 因為《浪漫速成班》結緣

▲李彩玟跟柳多仁（右）是2023年拍攝《浪漫速成班》認識、交往。（圖／IG@l.c.m____、rxudain）

《暴君的廚師》李彩玟與柳多仁甜蜜放閃一點也不藏！相差13天生日的2人，分別在社群曬出同款「25歲生日蛋糕」，不僅來自同一家烘焙坊，連數字蠟燭都一模一樣，閃光味十足。其實2人的戀情早已公開，去年（2024）就因街頭約會被拍到後大方認愛，如今又被粉絲捕捉到「情侶對戒」細節，讓感情近況成為熱議焦點。李彩玟16日在IG上發文：「感謝所有為我慶祝25歲生日的人🤍」同時曬出照片，他手裡拿著插著25數字蠟燭的生日蛋糕，擺出搞怪表情。2週後的29日，柳多仁也迎來生日，她同樣在IG上分享插著25的蠟燭、寫著HBD DAIN的生日蛋糕照，笑得十分開心。但是仔細一看，2人的蛋糕來自同一家烘焙坊，連蠟燭款式都一模一樣。事實上，2人的戀情早已不是祕密，他們去年（2024）被拍到戴著口罩一同散步街頭後，便大方承認正在交往，當時李彩玟不僅貼心將外套披在柳多仁身上，還主動幫忙提包，展現滿滿愛意。而近日在《暴君的廚師》殺青宴上，粉絲更眼尖發現，李彩玟手上的食指戒指，與柳多仁無名指上的戒指，竟是一對「情侶對戒」。2000年出生的李彩玟，2021年當配角出道，2023年因《浪漫速成班》走紅，後續出演Netflix《名校的階梯》，並擔任KBS 2TV《音樂銀行》主持人，最近再因《暴君的主廚》爆紅。《暴君的廚師》9月28日播畢依然廣受好評，特別是劇中飾演暴君的李彩玟，人氣瞬間三級跳！他曾在集數中露出養眼身材，大秀8塊誘人腹肌，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，隨著電視劇收視率節節攀升，一同收穫許多「線上女友」，但他早就死會，2024年已認愛女星柳多仁。柳多仁是新人演員，與李彩玟是在2023年一起演出《浪漫速成班》認識，作品殺青後，他們2024年3月路上約會被拍，當時經紀公司承認戀情，證實2人正在交往中，同年11月他們還一起出席好友的電影試映會，交往後難得公開合體，看出穩定好感情。柳多仁在2020年透過《回到18歲》踏入戲劇圈，2024年在《金字塔遊戲》劇中飾演遭到霸凌的善良女孩明子恩，在遇到女主角苞娜後，她獲得對抗惡勢力的勇氣，充滿情緒的精湛演戲看觀眾看得目瞪口呆；目前正準備拍攝SBS新劇《覺醒》。