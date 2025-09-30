我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王瞳四處尋找開運的方法。（圖／鏡藝宏海提供）

王瞳的丈夫艾成2022年過世，經歷幾年的低潮，近來她加入民視八點檔《好運來》讓戲劇收視節節高升，出道20幾年的她，前陣子因為拍戲還要照顧16歲老狗，每天睡眠不足，加上副業失利慘賠百萬，體重掉到43公斤，瘦到皮包骨，讓身邊朋友非常擔心，她也分享自己到處討教能開運的方法。出道至今已經20幾年的王瞳，演藝工作外多元嘗試，積極斜槓副業，除了原本的餐飲事業，也投入石墨烯褲、能量飲料的紅海市場，但籌畫近一年，好不容易推出的產品熬夜水，卻讓王瞳慘賠百萬。前陣子王瞳又因邊拍八點檔，邊照顧16歲失聰老狗，每天睡眠不足，體重降至人生新低43公斤，瘦到皮包骨，風一吹就會飄走，真的像紙片人一樣。幾年前經歷人生低谷，失去摯愛之痛，當時就跟小死過一次一樣，她又不是鐵打的，到底要怎麼熬過這一切？她笑說心態經慢慢調整，樂觀的看待未來。王瞳笑說，自己到處討教能開運的好方法，因緣際會下也認識了琥珀女王小劉姐，小劉姐一看到王瞳就心疼問，「妳是沒吃飯嗎？怎麼跟竹竿一樣？」聽到王瞳副業賠錢，她也分享做生意的訣竅，希望王瞳真的能好運到。