▲屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布，昨天（29號）發生印尼籍男大生溺斃意外。（圖／民眾提供）

昨天（29號）上午，高雄某科大27名外籍大學生，到屏東縣瑪家鄉沙拉灣瀑布戲水，不料，一名20歲印尼籍男大生竟突然溺水，消防員獲報後到場，將人救上岸，但男大生已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，對此，當地耆老透露，沙拉灣瀑布是部落的「禁忌之地」，水象兇猛外，更在短短九年時間就奪走五條人命。回顧案情，29號上午， 27名來自高雄某科大的外籍交生，相約前來屏東沙拉灣瀑布遊玩，沒想到，其中一名20歲印尼籍甘姓男大生卻不幸溺水，同學見狀嚇壞立刻報警。屏東縣消防局獲報後共出動6輛救援車、1架無人機，15名消防員、7名義消，會同轄區警方趕來，但沿途山路狀況受颱風跟大雨影響極為不佳，直至下午1點10分搜救人員們才艱苦到達，找到人救上岸後發現他已經沒有生命跡象，送醫搶救後仍回天乏術。有「部落聖地」、「絕美秘境」之稱的沙拉灣瀑布，是排灣族跟魯凱族的共同發源地，進入山區要申請入山證，不過，因為水象兇猛，當地人通常不會前往，其實早在2016年有3名遊客溺斃、2024年6月則是有一名菲律賓籍女移工溺斃，當地耆老又稱其為「禁忌之地」，加上昨天的這起溺水噩耗，9年的時間就已經奪走5條人命。