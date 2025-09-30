我是廣告 請繼續往下閱讀

新藥好消息接連公告，國邑、漢達今都重訊公布新藥進展，國邑慢性血栓栓塞性肺高壓新藥在歐洲呼吸學會發表一期臨床試驗結果，漢達癌藥則是向美國申請新藥查驗登記； 仁新亦在昨日晚間公布急性白血病新成分新藥一、二期臨床試驗獲得中國國家藥品監管局核准執行。三者股價今日皆上揚，其中漢達上揚逾6%，報123.5元。國邑吸入新藥L608（微脂體-伊洛前列素）在9月28日，在歐洲呼吸學會發表臨床一期試驗成果。在健康受試者中具有良好安全性與耐受性，即便在最高單次劑量40微克下也未出現嚴重不良事件。藥物動力學分析顯示，伊洛前列素本身半衰期僅20至30分鐘，但透過微脂體緩釋技術，可將血中有效濃度延長至12小時。國邑指出， 罕見疾病慢性血栓栓塞性肺高壓現行治療僅有口服及注射型，沒有吸入型，此次新藥是透過擴張肺血管改善血流，除用在肺動脈高壓外，過去的數個臨床研究也顯示其對CTEPH患者具有潛在療效，但是以往藥物是速放劑型， 一天要吸入多次，給藥複雜，因此有望提升患者的順從性與生活品質。漢達全資子公司Handa Oncology, LLC在美國時間9月29日向美國FDA提出治療癌症之505(b)(2)新藥「HND-039」的新藥查驗登記申請（NDA）。FDA將審查文件完備性並決定是否受理（Accept to file），漢達表示，將在收到通知後立即公告；另．根據據原專利藥廠年報數據，去年美國市場原廠藥銷售額達17.98億美元。仁新醫藥宣布新藥「LBS-007」獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）核准，啟動急性白血病，包括急性骨髓性白血病AML、急性淋巴性白血病ALL的第一/二期臨床試驗；LBS-007為新成分新藥，是細胞分裂週期7的抑制劑，臨床前研究顯示可專一抑制CDC7蛋白激酶，副作用預期較小，並可能對多種實質腫瘤，如胰臟癌、肝癌、胃癌、小細胞肺癌、卵巢癌等具治療效果。仁新指出，該藥已取得美國FDA急性淋巴性白血病與急性骨髓性白血病的孤兒藥認證與快速審查資格，未來市場潛力可望突破血液疾病領域，擴展至多種腫瘤治療。三者股價皆勁揚，截至10點左右，國邑上漲1.96%，報46.9元；漢達上漲5.15%，報123.5元；仁新微幅上漲0.73%，報161元。