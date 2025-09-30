我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，下游的光復鄉慘遭淹沒，災情慘重，洪水退去，滿地泥濘，亟待清理。教師節連假不少「鏟子超人」自願到光復鄉當義工，協助災民清理家中的淤泥，場景讓人感動。不過鳳巢有機鳳梨執行長、被譽為「鳳梨王子」的楊宇帆直言，現在因為是新聞熱潮，去光復會人擠人，可以一個月後再去，「其實，你不一定要急著現在去花蓮」。楊宇帆說，台灣人很有愛心，但也容易淪為濫情，一窩蜂的人力擠進災區，沒辦法做很完善的人力分配。他表示，當年自己在媒體退燒一個月後才去災區，仍發現許多偏遠地區的住家滿是泥沙，顯示資源過度集中。他強調，不見得要現在去人擠人，一個月後再去，依舊有做不完的工作，而且更能掌握真正需要人力的地方。楊宇帆說，「細清」才是最麻煩的階段，就像搬家一樣，最後的收尾最惱人，總有一種怎樣都收拾不完的錯覺。他指出，災後初期可以依靠器具、人力或政府資源，但到了後期，媒體不再關注、民眾熱情消退，只剩當地居民獨自面對殘局，因此「那時候再去參與，也不遲」。楊宇帆說，有熱情很好，但也請先衡量自己的身體條件。他提醒，如果身體狀態不好，就不要勉強投入救災，否則可能成為負擔。「跟你打賭啦，平常沒運動習慣的，很容易腰就閃到。」他強調，志工務必確保身體狀況良好再前往。楊宇帆說，他還要提醒一件小事，就是不要亂吃檳榔。他回憶，自己曾在救災時接受部落長輩的熱情招待，以為檳榔能提神，結果卻出現心悸頭暈的症狀，導致「救人的反而蹲在路邊被救」。他笑說，這樣的經驗讓他牢記，救災時務必要量力而為，不要因小失大。