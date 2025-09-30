我是廣告 請繼續往下閱讀

▲移民署中區事務大隊南投縣服務站近日舉辦為期兩天的「通譯與志工教育訓練暨優良志工表揚活動」。（圖／南投移民署提供）

移民署中區事務大隊南投縣服務站近日舉辦為期兩天的「通譯與志工教育訓練暨優良志工表揚活動」，邀集通譯及志工齊聚一堂，透過專業課程與表揚活動，讓服務團隊再充電，持續為新住民提供更貼心的協助。本次課程的安排兼具專業與實務。課程第一天邀請國立暨南國際大學東南亞學系助理教授陳芳草講授「通譯倫理及通譯技巧」，並搭配案例演練，讓通譯熟悉不同情境的應對方法。下午則由壹零玖伍移民工文化協會秘書長官安妮帶來「跨文化敏感度議題」課程，引導通譯提升跨文化溝通能力。第二天的課程更加多元，除了有移民輔導網絡業務介紹及停（居）留相關規定宣導外，更邀請南投縣家庭暴力暨性侵害防治中心社工師張靖婕與陳惠玉分別教授「家庭暴力防治相關規定及處理流程」與「性侵害防治相關規定及處理流程」。下午則由昭明法律事務所律師黃秀蘭講解「司法制度與常用法律詞彙」，協助志工與通譯掌握法律實務用語。活動最後感謝長期協助南投縣服務站推動新住民服務的志工們，並特別表揚志工夥伴石東香女士，感謝他們默默付出，用心協助新住民，成為服務站最堅強的後盾。南投縣服務站站主任邵建軒表示，通譯與志工是推動新住民服務的重要夥伴，透過持續培訓與表揚，不僅提升專業能力，也凝聚團隊向心力。未來服務站將持續規劃相關訓練，打造專業又溫暖的服務環境，與新住民攜手共築更友善的社會。