我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近日遭爆料在加入民眾黨前就組狗仔集團跟拍政敵，對此他回應稱是「反蒐證」，不過，根據《鏡週刊》今（30）日最新報導，若黃國昌確實指揮狗仔跟拍過多位政府高官，背後若又收受中資的話，恐已涉嫌違反《反滲透法》，偷拍行為也恐觸犯妨害秘密罪。黃國昌上週遭《鏡報》爆料自2022年起找謝幸恩組狗仔集團，今更被質疑5年來相關花費至少所需3、4千萬，背後疑似收受中資？若此事為真，加上黃國昌遭疑指揮跟拍過的政敵均為政府高官，此醜聞恐升級成國安事件。《鏡週刊》今報導，黃國昌在尚未加入民眾黨前，就曾踢爆前民眾黨主席柯文哲出入八八會館，讓他以揭弊戰神聞名，不過，狗仔後續交出柯文哲的料，黃國昌都不再踢爆，直到黃國昌宣布退出時代力量、加入民眾黨，才驚覺黃國昌是選擇性爆料。除了柯文哲，黃國昌恐還跟拍過前監察院祕書長李俊俋、前政委張景森、前民進黨秘書長林右昌等，最大咖的跟監對象甚至很可能是鄭文燦，其中，張景森的司機就曾抓包跟監的狗仔和黃國昌有關，讓綠營早有警惕，綠營內部更在李俊俋中箭落馬後警示要留意跟拍，早傳聞偷拍和黃國昌、吹哨者協會有關。根據《鏡週刊》報導，2024年1月，張景森的公務車司機單獨駕車時發現被跟監，誘導對方開進死巷，隨即記下對方車號，未料隔日載著張景森時，同一台車又出現跟監，隨後請駐衛警去盤查，車上一男一女才身份曝光，一位是前攝影記者，一位則是黃國昌的助理，讓知情者無不譁然。對此，政治工作者周軒今也發文披露，各個藍委過去針對綠營人士的爆料，也都極有可能是黃國昌狗仔集團所提供的，讓留言區的網友紛紛驚呼：「哇靠」、「說別人噁心，蔥哥才更噁心」、「呼叫國安單位」、「到底養了多少走狗？」，但也有網友認為：「所以現在就是做壞事不能拍，對吧？」等。