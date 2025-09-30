我是廣告 請繼續往下閱讀

國際黃金現貨價格不斷創天價，並已衝破3800美元，一度來到3851美元，目前在3850美元附近。在國際金價創新高之下，台灣銀行以新台幣計價的黃金存摺今（30）日早盤也再創天價，每公克賣出價來到3799元，若在1年前買進百公克，至今增值了10.78萬元，投資報酬率近4成。外匯專家李其展上午接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，黃金仍處於多頭，但現在適不適合投資？「多頭跟隨時買能不能賺錢是兩回事」，尤其價格已經高了，因此，他不會特別建議。美國政府關門危機再起，美元持續走弱，美元指數從上周高點98.61拉回，更一度失守98，下探97.9，目前在98上下震盪。同時，避險資金也湧入黃金，推升國際黃金現貨價格再創新高，來到3851美元，目前在3850元盤整。台銀黃金存摺也再創天價，今日早盤以新台幣計價的黃金存摺賣出價一度來到3799元，若是在1年前買進100公克黃金，以去年10月1日賣出價2721元來看，當時花272100元，現在漲到379900元，增值了10萬7800元，投資報酬率39.61%。對此，外匯專家李其展表示，金價再創新高，主要反映美國政府可能關門因素影響，金價目前還是偏強，就是個多頭，會漲到哪還很難說。至於現在還可以投資黃金嗎？李其展認為，金價仍在多頭，但「多頭跟隨時買能不能賺錢是兩回事」，適不適合投資，因為金價已經高了，他不會特別建議。