MLB大聯盟外卡系列賽明天開打，洛杉磯道奇將對決辛辛那提紅人，傷癒復出的日籍投手「令和怪物」佐佐木朗希有望進入季後賽名單，以牛棚投手身分支援後援戰力，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（30）日賽前記者會上也鬆口表達樂觀態度，「目前還需要討論，但我認為他（佐佐木朗希）可以進入名單中，至於扮演什麼角色，目前還未確定。」
佐佐木朗希首年大聯盟不順 還遭遇傷病危機
佐佐木朗希去年底宣布挑戰大聯盟，最後風光加盟洛杉磯道奇，但首年大聯盟賽季卻走得顛簸，整體投球內容不盡理想，上半季先發8場後，還因為右肩夾擠症候群進入傷兵名單，一度遭遇失速風險，所幸近期轉往牛棚負擔短局數任務，投球成績有所回升，球速也回到99英里水準。
佐佐木朗希傷癒回歸後，總計在大聯盟中繼出賽2場，總計2局投球無失分飆出4K，更重要的是面對7位打者完全沒有投出保送，展現不同於開季時近乎暴走的控球。
季後賽名單尚未定案 羅伯斯話語中表達樂觀
羅伯斯受訪時雖然還未透露球隊是否會把佐佐木朗希帶進季後賽名單，但從話語中表達樂觀，加上季末復出合格表現，外媒普遍看好佐佐木朗希有望迎來生涯首度季後賽旅程，羅伯斯也提到，「他（佐佐木朗希）在投球上的威壓、大舞台（包含經典賽）登板經驗，足以讓人相信，他在季後賽也能有高水準發揮。」
更多大聯盟新聞：
大谷翔平季後賽登板時間確定！道奇外卡G3待命 有望投分區賽首戰
「復仇道奇」成條紋軍最大動力！洋基教頭豪言：可以用各種方式贏
MLB／賈吉成史上首位「200公分打擊王」！球迷讚：他才是最佳打者
