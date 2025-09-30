我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）例行賽在29日正式落幕，各項打擊獎項塵埃落定。紐約洋基強打「法官」賈吉（Aaron Judge）以3成31的高打擊率首度奪下打擊王，不僅成為近90年來第3次繳出「打擊率3成以上+50轟」的超人表現，更締造多項歷史紀錄，被美媒與球迷一致推崇為「現今最強打者」，甚至認為他在打者層面已經超越大谷翔平。賈吉本季出賽中雖未能如2022與2024年般奪下本壘打王與打點王，但他以3成31打擊率成為美聯打擊王，並且擊出53轟、114打點，打擊表現依舊驚人。根據MLB官方數據專家Sarah Langs統計，他成為繼1938年的福克斯（Jimmie Foxx）與1956年的曼托（Mickey Mantle）之後，史上第三位在同一賽季同時拿下打擊王與50轟的球員。此外，身高201公分的Judge也改寫歷史，成為大聯盟史上最高的打擊王，超越「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas）等名將的196公分紀錄。除了傳統打擊王紀錄外，賈吉更完成自2012年卡布雷拉（Miguel Cabrera）以來首見的打擊三圍「打擊率、上壘率、長打率」數據皆為聯盟第一，展現全面性的打擊統治力。近4個賽季，除因傷影響的2023年外，他有3年繳出打擊率超過3成、50轟以上、OPS突破1.100以及wRC+超過200的恐怖數據。賈吉曾在2022年以美聯新紀錄的62轟壓過大谷翔平奪下MVP，2024年再度拿下MVP，本季更是熱門候選人之一。面對賈吉再度締造的歷史表現，球迷紛紛在社群上留言盛讚：「賈吉才是最強打者」、「從最終數據來看他才是最強打者」、「賈吉和大谷同時代真的太夢幻」、「這賽季幾乎完美」、「MVP不給賈吉就是荒謬」。