我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）今（29）日迎來例行賽最終戰，道奇推派將在今年賽季引退的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）擔任先發迎戰西雅圖水手，他繳出5.1局無失分並送出7次三振，並搭配日本二刀流球星大谷翔平轟出本季第55支全壘打助陣，道奇終場就以6：1擊敗水手，克蕭也在例行賽最後一舞奪下生涯223勝，為今年賽季劃下完美句點。本場比賽道奇的打線發揮相當優異。2局上康佛托保送上壘後，金慧成馬上擊出2分砲幫助道奇打破鴨蛋，下一局大谷翔平敲安上壘後，弗里曼（Freddie Freeman）也補上一支2分砲擴大領先。7局上，大谷翔平面對水手左投史派爾（Gabe Speier），0好2壞的情況下逮中一顆偏高直球，一棒打出中外野大牆外，擊球初速達到109.5英里、飛行距離412英尺，除了幫助道奇鎖定勝局之外，也讓大谷翔平突破去年的54轟，寫下單季全壘打的新紀錄。最終道奇靠著打線發揮與投手壓制，以6：1贏下水手本場道奇獲勝的另一個關鍵，就是傳奇左投克蕭5.1局無失分送出7次三振僅被敲4安的表現，他也成功拿下生涯第223勝。在第5局完成最後的投球任務將要退場時，弗里曼向前與克蕭相擁，全場球迷起立鼓掌致意，克蕭後續則脫帽回應，畫面令人動容。賽後克蕭表示「能和隊友一起打球，這就是棒球特別的地方。」，弗里曼也提到，能夠見證這一代最偉大的投手，真的是我職業生涯最榮幸的經歷。由於克蕭在本場出賽先發，所以預計不會在外卡系列賽出賽，如果道奇能夠晉級下一論，才有機會再度見到克蕭再度登板，有趣的是自從克蕭宣布退役，道奇近10場贏下8場，氣勢相當不錯，渴望將這股力量帶進季後賽。