我是廣告 請繼續往下閱讀

日本二刀流球星大谷翔平在今（29）日大聯盟例行賽最終戰迎戰西雅圖水手時，在7局上轟出本季第55支全壘打，不僅刷新自己去年創下的隊史單季紀錄，也將個人生涯單季全壘打數推上新高，不過可惜的是費城費城人的強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）以56發全壘打結束賽季，大谷翔平也無緣挑戰全壘打王連霸，但今年賽季的表現，仍有很大的機會能夠連莊MVP。今日例行賽最終戰，大谷翔平在7局上面對水手左投史派爾（Gabe Speier），0好2壞的情況下逮中一顆偏高直球，一棒打出中外野大牆外，擊球初速達到109.5英里、飛行距離412英尺，除了幫助道奇鎖定勝局之外，也讓大谷翔平突破去年的54轟，寫下單季全壘打的新紀錄。大谷翔平加入道奇的2個賽季，共累積擊出109轟，追平大聯盟名將羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在2001-02 年效力遊騎兵時的紀錄，並列史上第二，在紀錄前面的則是「棒球之神」貝比．魯斯（Babe Ruth）在1920至21 年效力洋基期間敲出113轟。雖然大谷翔平創下個人單季全壘打新紀錄，不過仍以1支的差距惜敗費城人重砲舒瓦伯，未能奪下國聯全壘打王。不過今年大谷翔平二刀流復出，仍可在打擊端上繳出打擊率2成82、55轟、172安、102分打點、攻擊指數1.014的表現，加上投球端主投47局繳出1勝1敗、防禦率2.87並送出62次三振，相當有機會再奪國聯MVP。隨著賽季的結束，道奇也確定將在30日於外卡系列賽對戰辛辛那提紅人，對於先前大谷翔平可能擔任牛棚投手的消息，主帥羅伯斯（Dave Roberts）也表示，預計將讓大谷翔平以先發投手角色上場，期待幫助球隊成功衛冕。