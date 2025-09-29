我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著美國職棒大聯盟（Major League Baseball）例行賽進入尾聲，個人成績也進入結算，其中美聯紐約洋基的強打「法官」賈吉（Aaron Judge）在今年賽季再度繳出統治級表現，除了以3成31打擊率成為美聯打擊王，另外他本賽季累積敲出53轟，也成為史上第3位達成「50轟＋打擊王」的球員之一，與名人堂球星曼托（Mickey Mantle）齊名。今（29）日例行賽的收官戰，賈吉在對上巴爾的摩金鶯的比賽中，打出4打數1安打的表現，並以3成31打擊率收官，確定拿下美聯打擊王。攤開本賽季賈吉在打擊王上的競爭對手，包括運動家的威爾森（Jacob Wilson）、多羅多藍鳥的畢雪特（Bo Bichette）都以3成11收官，與賈吉差距甚遠。賈吉繳出3成31打擊率，也成功拿下首次的打擊王，對此本人透露自己每個賽季對打擊率的要求，就是要超過3成，並提到成長過程中深受普侯斯（Albert Pujols）與卡布瑞拉（Miguel Cabrera）影響，他們除了有力量，也能維持3成打擊率，都是我的學習榜樣。這也是賈吉近4年來3度打出3成以上打擊率，2022年他繳出3成11，去年受傷仍能達到3成22，今年更以3成31推上新高峰。對此隊友里斯（Ben Rice）更形容：「他不是靠運氣敲出3成打擊率，而是扎扎實實展現了擊球能力與力量的結合。」更令人驚嘆的是，賈吉除了拿下歷史最高的打擊王，更是打出53轟的成績，成為史上僅有3位達成「50轟＋打擊王」的球員之一，前面2位依序是名人堂傳奇曼托（Mickey Mantle）與福克斯（Jimmie Foxx）洋基總教練布恩（Aaron Boone）也讚嘆愛將的成就，他表示對於一個身高200公分的的球員來說，能以這樣的身材維持穩定打擊是極其困難的。他不僅有力量優勢，更能找到方法持續擊球，這正是他特別之處。賈吉也成為大聯盟史上身高最高的打擊王。